Kdo něco buduje, má práci po celý rok

Někdo by si řekl, že v zimě je klid, ale není to pravda. Většinou se řeší a dohání to, co se nestihlo v průběhu roku, s jeho koncem se navíc řeší různé uzávěrky, kontrolní hlášení a evidence, které musí být odeslané do daných termínů. Neméně náročné je to od jara do podzimu, kdy se zase realizují stavební práce a opravy, které musíte řídit, kontrolovat jejich kvalitu a provedení. Při tomto všem je nutné chystat další záměry, investice, dotace, komunikovat s občany a řešit jejich požadavky. Zkrátka, kdo něco dělá a buduje, tak má práci celý rok. A kdo ne - tak to vlastně ani nevím, to se nás netýká.

Samozřejmě, že roční období ovlivňuje druh prováděných prací v obci, v zimě řešíme především odklízení sněhu, od jara do podzimu pak údržbu rozsáhlých travnatých ploch. Na údržbu komunikací a chodníků je samozřejmě zima náročnější: když sníh nebo námraza zasypou chodníky, tak se situace musí řešit okamžitě, aby se někdo nezranil. V létě ta tráva nějaký den počká, ale námraza nikoli. Pamatuji zimy, kdy se musel sníh z ulic odvézt, aby se po silnici dalo jezdit. Letos sněhová nadílka párkrát překvapila, ale bez problémů stačíme odklízet, aby bylo vše sjízdné a bezpečné i pro pěší. Náklady očekáváme ve standartní výši, nic mimořádného se nedělo a doufejme, že ani dít nebude. O komunikace se nám stará místní zemědělská firma, studenecké chodníky uklízíme vlastními silami za pomocí techniky, na kterou nám přes mikroregiony přispívá Jaderná elektrárna Dukovany a Skupina ČEZ.

Epidemie Covid-19 zimu jako takovou samozřejmě neovlivnila, rozhodně ale ovlivnila společenský život v obci. Druhým rokem neproběhl například žádný ples ani jiné oblíbené akce, pořádané místními organizacemi. Na podzim jsme nemohli uskutečnit plánované vítání nových občánků, které, doufáme ahradíme hned v jarních měsících. Nejvíce nás ale mrzí, že slavnostní rozsvícení vánočního stromu a betlému u kaple svatého Václava se opět muselo obejít bez účasti našich občanů. Společně se základní a mateřskou školou také bylo naplánované tradiční vystoupení dětí, spojené s drobným občerstvením v podobě čaje, svařáku pro dospělé a sladkostí pro děti, které podávají sami zastupitelé obce. V předchozích letech jsme se s občany u vánočního stromu sešli v hojném počtu. Pro letošní rok byl navíc naplánovaný také jarmark, kde děti měly prodávat krásné suvenýry, které vlastnoručně vyrobily ve škole a ve školní družině. Občanům jsme také chtěli představit nově pořízenou zvoničku pro štěstí, umístěnou u betlému. Ta byla nakonec - i přes veškerá opatření - v čase Adventu hojně navštěvována. Určitě posloužila svému účelu a spousta z nás si rozhodně přála, aby se náš život v letošním roce vrátil zase k normálu.