POSLEDNÍ SLOVO: 31. srpnový den a 13. římský císař

Poslední slovo 20:00

Dnes je 31. července, z čehož plyne, že červenec má (alespoň) 31 dnů. To není nijak překvapivé. Analogie takové nepřekvapivosti ovšem – přinejmenším pro hloubavější povahy – již nebude platit za měsíc: fakt, že i srpen má 31 dnů, je přece jen mírně nečekaný, protože vnáší chaos do jinak pravidelného střídání delších a kratších měsíců v průběhu téhož kalendářního roku (leden – delší, únor – kratší, březen – delší, duben – kratší… dvojici prosinec-leden nepočítám, protože do stejného roku zcela zřejmě nepatří).