Stát je dojná kráva. Kdo ho nedojí, ten okrádá sebe a svou rodinu

Jenže tento text o sportu vůbec být nemá. Ten má pouze posloužit jako příklad jednoho z mála míst v lidské společnosti, kde jsme naprosto přesvědčeni, že rozhodovat má výkon. Jinými slovy, pokud se jedná o obveselování a bavení národa, pak platí, že nehledíme ani doprava, ani doleva, a vybíráme ty nejlepší.
S tím ovšem souvisí i jedno zásadní pravidlo – když vybereme toho, kdo hrát bude, pak současně ukážeme i na ty ostatní, kteří hrát nebudou. Je to přirozené a nikomu z nás to nepřijde divné. Pokud přece chtějí hrát, tak si to musí zasloužit!
Ano, ve sportu nám to přijde přirozené a spravedlivé. Když Jaromír Jágr nestačil na NHL, tak se s ním prostě rozloučili, jeho dres později pověsili pod střechu stadionu a ještě později ho uvedou do Síně slávy. To je ten nejlepší scénář, jenž se vrcholovému sportovci může stát. A nikoho nezajímá, co se s bývalým sportovcem stane den poté. To je jeho starost a na ni se měl či mohl připravovat léta. Diváci svému sportu rozumí, mají velká očekávání a sentiment zde hraje minimální roli.
Cesta ke ztrátě konkurenceschopnosti
A nyní se zkusme přenést někam jinam. Třeba do míst, kde je zaměstnavatelem stát. Takových prostředí jsem za svůj život prošel několik a některá znám dobře. Státní nemocnice, vědecké ústavy, sportovní instituce, všemožné úřady. Kamkoliv se podívám, vidím přezaměstnanost, až je mi hanba.
Na pražských klinikách se často prochází více lékařů, než je tam pacientů. A že by se tam všude pěstoval světový výzkum, který by ty lékaře živil nebo aspoň zaměstnával? Ani náhodou. Jen jsme si všichni zvykli na to, že stát je současně nejlepším a z hlediska tržních principů i tím nejhorším zaměstnavatelem v zemi. Svým pracovníkům platí celkem dobře a jen výjimečně po nich vyžaduje konzistentní a skvělé výkony, které diváci považují ve sportovní branži za zcela přirozené. Rovněž také platí, že ve státní službě se občas celá léta pracovní činnost pouze předstírá, přičemž při jakémkoliv náznaku racionalizace a snižování počtu pracovních míst se spouští ohromná mediální masáž realizovaná PR experty.
A právě tato mentalita přivádí nejen naši zem, ale celou Evropu ke ztrátě konkurenceschopnosti. Práci, kterou dříve dělal jeden člověk, dělají dnes v pražské nemocnici dva a ještě k tomu mají všemožné digitální nástroje včetně umělé inteligence. Pokud už by taková (ne)činnost byla do očí bijící, pak se vymyslí regulace a nejrůznější samoúčelná pravidla, která se nově musí plnit. Jediným jejich smyslem je zachování pracovních míst pro jejich vykonavatele nebo kontrolory.
Uznávám, zní to nekonkrétně a ještě k tomu velmi negativně. Ale jsem si naprosto jistý, že sice všichni budeme souhlasit s tím, že stát má snižovat počet svých zaměstnanců, ale když k tomu opravdu dojde, tak se veřejnost začne zastávat jakékoliv zaměstnanecké skupiny, v níž by se skutečně mělo propouštět.
Kde se rodí bohatství
Jaké by tedy mohlo být řešení? Tím teoretickým je neustálé vysvětlování, že bohatství společnosti pochází z konkurence a rovných tržních podmínek. V praktické rovině bychom na důležitá místa státních úředníků měli posadit mladé „sekáče“, kterým se pod kůži ještě nedostala maligní myšlenka, že stát je dojná kráva a kdo ho nedojí, ten okrádá sám sebe a svou rodinu. A k tomu musíme prosadit spoustu pravidel, která konečně přinesou skutečnou konkurenci a flexibilitu pracovního trhu.
Když si po sobě tento text čtu, tak mi skoro připomíná předlistopadové výzvy k reformě upadajícího socialismu. Také tehdy strkal režim hlavu do písku a psalo se o banalitách, které musely být každému předem jasné. Ano, historie se podivuhodným způsobem opakuje.