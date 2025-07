Macronovo uznání „virtuálního státu“ Palestina je pouhým gestem

Stalo se tak v návaznosti na rostoucí kritiku Izraele za těžké humanitární následky války v Gaze a odsouzení teroristického útoku Hamásu 7. října 2023 ze strany Palestinské samosprávy. Svoji roli mohla sehrát i snaha Paříže aktivněji vstupovat do blízkovýchodní politiky. Proto Francie tento týden pořádá společně se Saúdskou Arábií konferenci o palestinské státnosti na půdě OSN. A v neposlední řadě zřejmě Macron reflektuje i kritický pohled na Izrael a dění v Gaze ze strany početné francouzské muslimské komunity.

Také Británie prý v září může uznat Stát Palestina, premiér Keir Starmer dal podmínky Izraeli i Hamásu. Další země G7 ale francouzský příklad následovat nehodlají. Americký ministr zahraničí Marco Rubio označil uznání palestinského státu za bezohledné rozhodnutí sloužící pouze propagandě Hamásu, za facku obětem předloňského teroristického útoku. A prezident Donald Trump Macrona označil za „velmi dobrého chlapa“ s jízlivým dovětkem, že „na tom, co říká, nezáleží“ a že jeho „prohlášení nemají žádnou váhu“.

Starmer a Merz pod tlakem

Britský premiér Keir Starmer a německý kancléř Friedrich Merz si takové hodnocení dovolit nemohou. Starmer čelí tlaku dvou set labouristických poslanců, aby následoval francouzského příkladu a uznal Palestinu. Na Merze tlačí vedení koaličních sociálních demokratů, které chce vůči Izraeli přitvrdit: zastavit vývoz zbraní do Izraele a zasadit se o pozastavení asociační dohody EU s ním. O tom se teď vede v Bruselu intenzivní debata – pokud na to Berlín kývne, znamenalo by to nepochybně průlom.

Zatím strategie Merze i Starmera vychází z toho, že uznání palestinského státu musí být součástí širšího plánu, který povede ke dvoustátnímu řešení a trvalé bezpečnosti pro Palestince a Izraelce. Souhlasí ale se zvýšením tlaku na Izrael, aby řešil katastrofální situaci v Gaze.

K určitému posunu o víkendu došlo. Izrael oznámil „taktické pozastavení vojenské aktivity“, což má umožnit i dodání většího objemu humanitární pomoci. Těžko se ale jedná o průlom v konfliktu, který trvá už 22 měsíců.

Tím není ani francouzské uznání „virtuálního státu“ bez teritoria, fungující správy a zakotvení v mezinárodních institucích. Profesor Shibley Telhami, expert na Blízký východ na Marylandské univerzitě, dokonce uvedl, že pouhé uznání samo o sobě může být jen kouřovou clonou pro nečinnost ohledně skutečného založení palestinského státu.

K tomu lze poznamenat, že podle listu The Guardian Francie (stejně jako další západní země) nezastavila dodávky zbraní Izraeli, a to navzdory projevům pobouření nad izraelskými činy. Jedna věc jsou diplomatické manévry a druhá reálné skutky.