Překlápění výdajů rozpočtu do podoby půjček sníží schodek. Na úkor těch budoucích

Může se zdát, že jde o nějakou nezajímavou technikálii týkající se zvláštností světa silnic, dálnic, kolejí a splavných řek. Nicméně jádro pozdvižení je zcela obecné a může se příště týkat kterékoliv jiné části vládních výdajů.

A jaké je tedy to jádro? Vlastně jde ne o jeden, nýbrž postupně dva spory. Oba se týkají financování výdajů zmíněného fondu, ale mají navzájem velmi odlišnou podstatu. První spor se týká nápadu, že by se dotace ze státního rozpočtu do rozpočtu zmíněného fondu mohla snížit, pokud by si fond namísto této dotace příslušnou částku půjčil vydáním svých vlastních dluhopisů.

Tento nápad je hodně špatný, a to hned z několika důvodů.