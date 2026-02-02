Lidé věří rádi tomu, co si přejí, aby byla pravda. Stejně jako Babiš Schillerové a jejímu rozpočtu

Pro současnou polemiku nad vládou Andreje Babiše schváleným návrhem státního rozpočtu na letošní rok to platí bezesporu.
Připomeňme si v krátkosti dění kolem rozpočtu. Předchozí vláda Petra Fialy (ODS) připravila návrh se schodkem 286 miliard korun. Nová vláda, resp. ministerstvo financí v čele s Alenou Schillerovou (ANO) ho přepracovalo, přičemž nový rozpočet je se schodkem 310 miliard korun.
V reakci na toto číslo vystoupila Národní rozpočtová rada, která konstatovala, že považuje za nezpochybnitelné, že takový návrh rozpočtu je v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Její předseda Mojmír Hampl dodal, že jde o bezprecedentní situaci a podotknul, že i ten předchozí návrh byl na hranici rozpočtových pravidel.
|
Schodek byl loni 290,7 miliardy, oznámila Schillerová
Česká legislativa nicméně dokáže v tomto směru jen konstatovat, že dochází k porušování zákona, ale neexistuje páka na to, aby politici dali rozpočet do pořádku, aby liteře zákona odpovídal. Rozpočtová disciplína se tak v podstatě nemusí dodržovat, což je alarmující.
Běžný kolorit politického provozu
Alena Schillerová argument rozpočtové rady smetla ze stolu s tím, že limit pro výdajové rámce se vztahuje pouze na projednávání rozpočtu v řádném termínu v září, nikoli na jeho novely nebo projednání po vrácení Sněmovnou. A zpochybnila i další závěry rady.
O pár dní později na tento názor ministryně financí „dal razítko“ její šéf Andrej Babiš při návštěvě vojenské letecké základny v Čáslavi. Prohlásil před novináři, že nebere vážně stanovisko rady. Ta je přitom nezávislým odborným orgánem, jehož hlavním posláním je vyhodnocovat, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti daná zákonem.
|
Vyšší schodek rozpočtu? Vláda mění pravidla, aby nemusela měnit sliby
„Věřím paní ministryni Schillerové, která to vyvrátila, dala k tomu argumenty. Předseda rady Mojmír Hampl vystupuje jako politik a mohl by kandidovat za některé z opozičních uskupení,“ prohlásil premiér.
Byla to přitom sama Schillerová, kdo předchozí Fialovu vládu opakovaně z opozičních lavic tepala za správu státní kasy a často se opírala právě o závěry a stanoviska NRR. Ostatně na totéž v reakci na Babiše poukázal i šéf rady Hampl a zároveň odmítl, že by jeho instituce někdy někomu stranila.
„NRR bere s nadhledem komentáře k tomu, že někomu straní. Je to běžný kolorit politického provozu, že titíž lidé stanoviskům NRR tleskají, nebo se jim brání, podle toho, zda jim momentálně politicky vyhovují, či ne. NRR je na to zvyklá a bere to naopak jako potvrzení toho, že měří všem stejným metrem, a že je nestranným strážcem pravidel rozpočtové odpovědnosti vtěleným do platného práva,“ uvedl mj. předseda rady.
|
Schodek je v rozporu se zákonem, tvrdí Rozpočtová rada. Ministerstvo se ohradilo
Navíc je už téměř jisté, že se zákon o rozpočtové odpovědnosti bude měnit. Pro novou vládu je evidentně jednodušší upravit „mantinely“, aby odpovídaly návrhu rozpočtu. A nevadí ani, že se tak stane ex post. Do té doby si musíme vystačit s vírou Andreje Babiš v dobrou práci Aleny Schillerové. A máme zde ono satirické navázaní: Fide, sed cui fidas, vide neboli Věř, ale komu věříš, měř. Ostatně už římský senátor Gaius Julius Caesar říkal: „Lidé věří rádi tomu, co si přejí, aby byla pravda.“