V rozporu s duchem zákonů. V čem tkví plusy a minusy nového návrhu státního rozpočtu

Návrh předchozí vlády měl celou řadu větších či menších nedostatků. Některé změny navržené nynější vládou jsou tak zcela na místě. Došlo například k redukci o devět miliard korun u očekávaného navýšení příjmů pramenícího z nedávno schválené nové legislativy zaměřené na daňové úniky spjaté se zaměstnáváním a obecněji s příjmy fyzických osob (zavedení Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele, novela zákona o zaměstnanosti).
Hustá mlha nejasností
Dále byl o zhruba dvanáct miliard snížen očekávaný příjem z dividend. To je ovšem položka, která se zvenčí velmi špatně hodnotí. Do značné míry totiž jde o očekávaný příjem z firmy ČEZ, tedy téma, o kterém by podle ostrých výtek České národní banky z nedávné minulosti ministerstvo financí nemělo příliš komunikovat, aby to nevytvářelo nezdravé poryvy na burzovní ceně akcií této firmy. Proto je tato položka v komentářích ministerstva zahalena hustou mlhou nejasností a nezbývá než doufat, že nové číslo je správnější než to staré.
V pořádku je nejspíš navýšení dotace ze státního rozpočtu pro Státní fond dopravní infrastruktury. Díky tomu nebude třeba pozastavovat (což je drahé) tolik už dříve rozjetých dopravních staveb, které – pokud jsou dobře naplánovány a realizovány – by měly české ekonomice přinést v budoucnu zvýšení prosperity.
Vyšší schodek rozpočtu? Vláda mění pravidla, aby nemusela měnit sliby
Jiné zřetelné změny oproti Fialovu návrhu jsou už spornější. Například na sociální dávky chce Babišova vláda dát dodatečných sedmnáct miliard. Detailní propočet, který prokazuje, proč a u kterých konkrétních dávek předchozí kabinet očekával čerpání nižší o tak velkou sumu, ovšem zatím zveřejněn nebyl. Přitom o problému „podseknutých“ výdajů na dávky v návrhu Fialovy vlády mluví zástupci hnutí ANO už od loňského října. Toto mlčení o detailech bohužel trochu vyvolává podezření, že žádný opravdu průkazný propočet vláda ve skutečnosti nemá, a tedy že navýšení výdajů na dávky zas tak ukrutně nezbytné není.
Zdánlivě bohulibě možná zní informace, že oproti předchozímu návrhu jsou v tom novém o jedenáct miliard nižší provozní, dotační a investiční výdaje. O úspory se mohutně snažila i předchozí vláda – stačí si vzpomenout na tolik propíraný takzvaný ozdravný balíček ohlášený v květnu 2023. Teď se dozvídáme, že noví ministři našli více než desetimiliardové úspory po pouhých několika týdnech v úřadě. Vyvstává tak otázka, co přesně je to za úspory a zda jde o úspory skutečně rozumné.
Z kapes našich následovníků
Podíváme-li se na rozpočet jako celek, jednou z klíčových otázek je, zda v něm nejsou financovány běžné potřeby na dluh, tedy z kapes našich následovníků. Takový postup je zjevně nefér, protože další generace obyvatel Česka budou potřebovat z peněz, které vyberou, financovat své vlastní potřeby, nikoliv hradit účet za potřeby naše, dnešní.
Žít do jisté míry na úkor budoucích generací bohužel navrhoval už Fialův kabinet: deficit v jeho návrhu činil 286 miliard, ale z toho na investice bylo určeno jen 272 miliard. Plán tedy byl „ukrást si“ z budoucnosti čtrnáct miliard.
Vláda navrhla schodek 310 miliard. Můžou za to ti před námi, říká Schillerová
Nynější vládní návrh jde v tomto nepěkném směru ještě dál. Po doplnění výdajů na dálnice ale naopak škrtnutí výdajů na Dukovany v něm mají investice objem nejspíš maximálně kolem 280 miliard (na přesný výpočet není dost informací). Po odečtení této sumy od celkového deficitu vidíme, že částka braná z kapes budoucích generací se zvedla na minimálně třicet miliard.
Jednoznačné porušení zákona
Druhým odpudivým rysem nového návrhu jako celku je konflikt s příslušnou legislativou. Ze zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (a dalších zákonů) v kombinaci s aktuálními makroekonomickými výhledy plyne, že návrh letošního rozpočtu (bez výdajů na Dukovany a s výdaji na obranu ve výši jen těsně nad dvě procenta HDP) by neměl vést k deficitu nad limitní úroveň někde kolem 250 miliard. Navržený deficit 310 miliard je daleko vyšší.
Ministerstvo financí přišlo s tvrzením, že zmíněný zákon se vztahuje jen na návrh sestavený v řádném termínu (rozumí se v září předchozího roku), „nikoliv na jeho novely či úpravy“. Já v příslušných paragrafech toto omezení jejich účinnosti nikde nevidím. Z mého pohledu tedy návrh porušením zákona jednoznačně je.
I kdyby se ovšem podařilo ministerstvu financí najít nějakou pro něj příhodnou obskurní interpretaci litery českých zákonů, bude návrh každopádně v jasném rozporu s jejich duchem. Rozpočtovou odpovědností se rozumí, že deficity v navrhovaných rozpočtech nepřesahují určitý dobře zvážený a pak do zákona vložený limit (který mimochodem bere v potaz i stav ekonomiky). Nevidím žádný rozumný důvod, proč by dodržování takového limitu mělo být znakem rozpočtové odpovědnosti v tradičním zářijovém termínu, ale už ne o pár měsíců později.
O výši limitu v zákoně můžeme – ba měli bychom – vést uvážlivou debatu; ta nás možná dovede k rozhodnutí limit posunout na vyšší úroveň. V tuto chvíli by ale nynější platný limit měl být pro vládu nepřekročitelný. Jinak vláda vyšle signál, že Česko je teď zemí, kde vláda začíná porušovat zákony, a kde je tudíž porušování zákonů v pořádku. A to by vůbec nebylo dobré.