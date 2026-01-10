Preventivní kompenzace pesimismu. Stanjurovo letadlo dosedlo vlastně nečekaně dobře

Čistě číselně vzato se většina onoho rozdílu dá vysvětlit vývojem jediné položky: „čistými příjmy z EU/FM“, tedy saldem finančních transakcí mezi státním rozpočtem na jedné straně a Evropskou unií a „finančními mechanismy“ (zejména tzv. norské fondy) na straně druhé. Toto saldo dosáhlo za celý rok 2025 hodnoty minus 41 miliard, zatímco rozpočet původně předpokládal – jako každoročně – čistou nulu, tedy že cokoliv v daném roce přijme na financování příslušných programů, to v témže roce také skutečně na tyto účely vyplatí. Blízko nuly pak bývají i skutečné výsledky této položky na konci roku: v předchozích šesti letech dosahovaly čisté příjmy z EU/FM v průměru zanedbatelných minus šest miliard korun.
Exministr Stanjura zdůrazňuje, že ty peníze nakonec přijdou, mají jen zpoždění, takže o co tato položka zhoršila loňský rozpočet, o to zlepší ten letošní. To zní docela věrohodně: úplné detaily čerpání evropských peněz sice nejsou dostupné, nicméně ve veřejném prostoru nezazněl žádný důvod, proč by v pozadí pomalejšího čerpání těchto peněz mělo být víc než jen pouhá administrativní zpoždění.
Nejsme v pozici například dnešního Maďarska, kde je čerpání peněz z EU zaškrceno výslovným rozhodnutím Evropské komise kvůli budapešťským přešlapům na poli soudů, korupce a podobně. A nejsme ani v roce 2013, kdy bylo proplácení evropských peněz Česku pozastaveno výslovným rozhodnutím Evropské komise kvůli odhaleným dotačním podvodům.
Sebevražedný dárek
O příjmech z EU, které měly přijít loni, ale přijdou až v nejbližších týdnech nebo měsících, Stanjura dokonce mluví jako o „dárku“ od jeho vlády pro novou vládu. Nezodpovězená ovšem zůstává otázka, proč předchozí vláda vznik takového sebevražedného dárku vůbec dopustila a proč, pokud se tomu nedalo předejít, na jeho vznik aspoň předem neupozornila a nevysvětlila jasně, že nejde o chybu v jejím hospodaření a co bylo skutečnou příčinou.
Touto svou komunikační liknavostí vložil Fialův kabinet do rukou nové ministryně úžasnou munici. A vůbec není divu, že ji Alena Schillerová v minulých dnech razantně a beze zbytku využila. Schodek padesát miliard nad plán označila jako náraz „Stanjurova letadla“.
Objevila se i utrhačná teorie, že šlo ve skutečnosti o Stanjurův záměr: možná dal svému ministerstvu pokyn nenápadně pozdržet čerpání peněz z EU/FM, aby chybou obřích rozměrů, ale v nevinné položce (peníze přijdou, jen později), mediálně zastínil chyby v jiných položkách; chyby menší, ale méně nevinné.
To je sice skutečně jen pustá hypotéza, nicméně obrací naši pozornost právě k oněm méně nevinným položkám. Tedy k těm, u kterých bylo silné podezření vědomé vychýlenosti rozpočtovaných hodnot už předem, na podzim 2024 při schvalování rozpočtu na rok 2025. Šlo zejména o příjem z prodeje emisních povolenek, kde skutečnost vyšla 16 miliard pod plánem, a platby státu na POZE (podporované zdroje energie), kde skutečnost překročila plán o 17 miliard.
Stanjurovi kritici odhadovali, že v důsledku těchto a podobných odchylek od rozumného očekávání v sobě rozpočet na rok 2025 obsahoval kromě oficiálního schodku 241 miliard korun ještě dodatečné skryté manko v rozsahu více než čtyřiceti miliard.
Příště už žádné výchylky
Už výše ale bylo popsáno, že velká většina padesátimiliardového překročení schodku je dána chybou v čistých příjmech z EU/FM. Celkově tak lze konstatovat, že Stanjurovi jeho styl rozpočtování vlastně do značné míry vyšel: kdyby se naplnil plán u salda příjmů z EU/FM, pak by deficit byl oproti plánu vyšší nikoliv o obávaných více než čtyřiceti miliard, nýbrž jen o cca devět miliard. Ministr se zkrátka snažil nastavit několik vybraných položek optimisticky, a tak předem kompenzovat pesimismus, který jako rezervu nenápadně vkládají do mnoha položek navrhovaného rozpočtu jednotlivá ministerstva – a tento jeho plán na dosažení schváleného schodku se do značné míry (tj. až na těch devět miliard) naplnil.
Vlastně nevelká odchylka skutečnosti od plánu (pokud si odmyslíme chybu v čistých příjmech z EU/FM) ale není jen výsledkem prohnaného rozpočtování ministra financí. Částečně – hrubým odhadem v objemu nějakých 10 miliard korun – proti vyššímu deficitu zapůsobil také příznivější než původně očekávaný makroekonomický vývoj, zejména co se týče růstu mezd.
I kdyby ale popsaný Stanjurův „kompenzační“ rozpočtovací přístup zafungoval dokonale a deficit skončil přímo na schválené hodnotě 241 miliard, o plně odpovědném přístupu k sestavování státního rozpočtu určitě mluvit nelze. Do budoucna by vlády měly usilovat o to, aby v rozpočtu nebyly žádné výchylky. Ani pesimistické, ani optimistické, ani původní, ani kompenzační.