Preventivní kompenzace pesimismu. Stanjurovo letadlo dosedlo vlastně nečekaně dobře

Mnohé z nás mírně poděsila zpráva, že schodek českého státního rozpočtu za rok 2025 činil nikoliv plánovaných (a na první pohled už tak dost vysokých) 241 miliard korun, ale dokonce ještě o padesát miliard víc. Ve skutečnosti se ale žádné drama neděje.
Čistě číselně vzato se většina onoho rozdílu dá vysvětlit vývojem jediné položky: „čistými příjmy z EU/FM“, tedy saldem finančních transakcí mezi státním rozpočtem na jedné straně a Evropskou unií a „finančními mechanismy“ (zejména tzv. norské fondy) na straně druhé. Toto saldo dosáhlo za celý rok 2025 hodnoty minus 41 miliard, zatímco rozpočet původně předpokládal – jako každoročně – čistou nulu, tedy že cokoliv v daném roce přijme na financování příslušných programů, to v témže roce také skutečně na tyto účely vyplatí. Blízko nuly pak bývají i skutečné výsledky této položky na konci roku: v předchozích šesti letech dosahovaly čisté příjmy z EU/FM v průměru zanedbatelných minus šest miliard korun.

Stanjurův finanční krut na obzoru. Provizorium ukazuje díry v rozpočtu

Exministr Stanjura zdůrazňuje, že ty peníze nakonec přijdou, mají jen zpoždění, takže o co tato položka zhoršila loňský rozpočet, o to zlepší ten letošní. To zní docela věrohodně: úplné detaily čerpání evropských peněz sice nejsou dostupné, nicméně ve veřejném prostoru nezazněl žádný důvod, proč by v pozadí pomalejšího čerpání těchto peněz mělo být víc než jen pouhá administrativní zpoždění.

Nejsme v pozici například dnešního Maďarska, kde je čerpání peněz z EU zaškrceno výslovným rozhodnutím Evropské komise kvůli budapešťským přešlapům na poli soudů, korupce a podobně. A nejsme ani v roce 2013, kdy bylo proplácení evropských peněz Česku pozastaveno výslovným rozhodnutím Evropské komise kvůli odhaleným dotačním podvodům.

Sebevražedný dárek

O příjmech z EU, které měly přijít loni, ale přijdou až v nejbližších týdnech nebo měsících, Stanjura dokonce mluví jako o „dárku“ od jeho vlády pro novou vládu. Nezodpovězená ovšem zůstává otázka, proč předchozí vláda vznik takového sebevražedného dárku vůbec dopustila a proč, pokud se tomu nedalo předejít, na jeho vznik aspoň předem neupozornila a nevysvětlila jasně, že nejde o chybu v jejím hospodaření a co bylo skutečnou příčinou.

Touto svou komunikační liknavostí vložil Fialův kabinet do rukou nové ministryně úžasnou munici. A vůbec není divu, že ji Alena Schillerová v minulých dnech razantně a beze zbytku využila. Schodek padesát miliard nad plán označila jako náraz „Stanjurova letadla“.

Schodek byl loni 290,7 miliardy, oznámila Schillerová

Objevila se i utrhačná teorie, že šlo ve skutečnosti o Stanjurův záměr: možná dal svému ministerstvu pokyn nenápadně pozdržet čerpání peněz z EU/FM, aby chybou obřích rozměrů, ale v nevinné položce (peníze přijdou, jen později), mediálně zastínil chyby v jiných položkách; chyby menší, ale méně nevinné.

To je sice skutečně jen pustá hypotéza, nicméně obrací naši pozornost právě k oněm méně nevinným položkám. Tedy k těm, u kterých bylo silné podezření vědomé vychýlenosti rozpočtovaných hodnot už předem, na podzim 2024 při schvalování rozpočtu na rok 2025. Šlo zejména o příjem z prodeje emisních povolenek, kde skutečnost vyšla 16 miliard pod plánem, a platby státu na POZE (podporované zdroje energie), kde skutečnost překročila plán o 17 miliard.

Stanjurovi kritici odhadovali, že v důsledku těchto a podobných odchylek od rozumného očekávání v sobě rozpočet na rok 2025 obsahoval kromě oficiálního schodku 241 miliard korun ještě dodatečné skryté manko v rozsahu více než čtyřiceti miliard.

Příště už žádné výchylky

Už výše ale bylo popsáno, že velká většina padesátimiliardového překročení schodku je dána chybou v čistých příjmech z EU/FM. Celkově tak lze konstatovat, že Stanjurovi jeho styl rozpočtování vlastně do značné míry vyšel: kdyby se naplnil plán u salda příjmů z EU/FM, pak by deficit byl oproti plánu vyšší nikoliv o obávaných více než čtyřiceti miliard, nýbrž jen o cca devět miliard. Ministr se zkrátka snažil nastavit několik vybraných položek optimisticky, a tak předem kompenzovat pesimismus, který jako rezervu nenápadně vkládají do mnoha položek navrhovaného rozpočtu jednotlivá ministerstva – a tento jeho plán na dosažení schváleného schodku se do značné míry (tj. až na těch devět miliard) naplnil.

Dodržení Stanjurova schodku rozpočtu je nepravděpodobné, uvedla Schillerová

Vlastně nevelká odchylka skutečnosti od plánu (pokud si odmyslíme chybu v čistých příjmech z EU/FM) ale není jen výsledkem prohnaného rozpočtování ministra financí. Částečně – hrubým odhadem v objemu nějakých 10 miliard korun – proti vyššímu deficitu zapůsobil také příznivější než původně očekávaný makroekonomický vývoj, zejména co se týče růstu mezd.

I kdyby ale popsaný Stanjurův „kompenzační“ rozpočtovací přístup zafungoval dokonale a deficit skončil přímo na schválené hodnotě 241 miliard, o plně odpovědném přístupu k sestavování státního rozpočtu určitě mluvit nelze. Do budoucna by vlády měly usilovat o to, aby v rozpočtu nebyly žádné výchylky. Ani pesimistické, ani optimistické, ani původní, ani kompenzační.

