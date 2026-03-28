Lidovci končí, ani zoufalství Jana Bartoška obrodu strany u Ústavního soudu nezařídí

Tentokrát se snaží svým voličům zalíbit tím, že hodlá usilovat o to, aby Ústavní soud zrušil zákon o státním rozpočtu, neboť ti vládní poslanci, kteří pro něj hlasovali, prý porušili poslanecký slib. Slib je zavazuje dodržovat všechny zákony, a oni tím, že schválili rozpočet, porušili zákon o rozpočtové odpovědnosti.
Záměrem a cílem pana Bartoška je zjevně zrušení zákona o státním rozpočtu a tedy vyvolání rozpočtového provizoria, nejlépe ze dne na den. Patrně doufá, že vládní poslanci pod tíhou verdiktu konstitučního tribunálu náhle prozřou a v polovině roku urychleně sestaví rozpočet, který bude nejen ve shodě se zákonem o rozpočtové odpovědnosti, ale též s představami pana Bartoška o tom, jak se naplňuje slib poslance.
Návod, jak otravovat vládu
Poslanec Bartošek se chová vskutku jako reprezentant nevolitelné partaje. Proto se mu stěží povede potřebných čtyřicet poslaneckých podpisů pod své podání k Ústavnímu soudu vůbec shromáždit. Bylo by to s podivem, KDU disponuje pouze šestnácti poslanci, avšak ani jejich podpisy nejsou jisté, protože věříme, že se ještě nezbláznili úplně všichni.
Že úspěch podobné stížnosti vylučují ústavní právníci (upozorňují na to, jak si mnohé zákony protiřečí), že se k tomu staví velmi skepticky i reprezentanti bývalé vládní koalice, vlastně nic neznamená. Když celou věc podá jako svatou válku za demokracii, mnozí ve sněmovně si na barikádu rádi vylezou. Horší je, jak by to dopadlo, kdyby stížnosti Ústavní soud vyhověl: nejen že bychom se ocitli v rozpočtovém provizoriu třeba v půlce roku, nejen že by se brutálně škrtalo ve výdajích, ale hlavně by vznikl návod, jak otravovat jakoukoli vládu jakoukoli hloupostí.
Ve svém slibu se totiž poslanci mimo jiné zavazují k tomu, že mandát budou „vykonávat v zájmu všeho lidu“. Pak by teoreticky stačilo sehnat dostatek reprezentantů „lidu“, v jejichž zájmu není to či ono vládní opatření či zákon, a Ústavní soud by v souladu s minulým rozhodnutím rušil zákony. Tohoto scénáře se však obávat nemusíme, na samotnou formální stížnost patrně ani nedojde.
Oslyšené letenské výtky
KDU-ČSL momentálně podřimuje v radostném očekávání volebního sjezdu, který se uskuteční již za měsíc. Na něm bude předsedou zvolen úspěšný jihomoravský hejtman Jan Grolich. Následně se na podzim též nechá zvolit do Senátu a začne stranu řídit. Většina poslanců KDU pak spoléhá na to, že preference strany začnou automaticky stoupat a oni budou moci opět pomýšlet na vládní posty. Těch tři a půl roku v opozici už nějak doklepou a pak se opět rozptýlí do úřadů a státních podniků. Tato životní strategie se během polistopadových let stala součástí DNA strany.
Než popřejeme lidovcům hezké sny, položme si otázku, proč vládní strany nevnímají ani své nejvěrnější podporovatele.
Na Letenské pláni se 21. března bezesporu sešli voliči minulé vlády, tedy ti, kteří by si upřímně přáli, aby se dnešní opozice stala co nejdříve zase vládou. A přesto velmi mírné výtky k milovaným stranám, které na demonstraci formuloval její svolavatel Mikuláš Minář, jako by vůbec nezazněly. Jako by, a to se zdaleka netýká jen lidovců, nestáli ti dobří demonstrující lidé ani za to, aby jim opoziční reprezentanti nějak odpověděli. Leckoho napadne jen lidové moudro – kde nic není, ani smrt nebere.