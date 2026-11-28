Fialova vláda totiž zanechala schodky za 1,2 bilionu. Když se dnes na Letné a v opozici varuje před Babišovým zadlužováním, nabízí se otázka: proč bylo obří zadlužování Fialovy vlády v pořádku? Byl snad Fialův deficit ten správný demokratický, zatímco Babišův je teď nedemokratický?
Před volbami 2025 si Fialova kdysi pravicová ODS uvědomila, že by bylo lepší schodek na rok 2026 alespoň kosmeticky vylepšit. Ministerstvu zemědělství se proto v návrhu rozpočtu ubralo 12 miliard korun, možná s tím, že po vyhraných volbách se tam odněkud „dosype“. Jenže Stanjura se nepřepočítal jen v případě státní kasy.
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Minulý týden jsme jako Agrární komora na sítích odpálili bombu: stejně jako ministerstvo zemědělství jsme kvůli tomuto kreativnímu účetnictví rozpočtovou díru připsali Fialově vládě. Petra Fialu se vzápětí vydali hájit jeho zeť i někdejší koaliční partner Marian Jurečka. První kvůli svatbě z lásky, druhý kvůli svatbě z rozumu. Tou byl projekt SPOLU, který s Fialou a Markétou Pekarovou Adamovou stvořili.
Nová vláda musela sestavit nový, už pravdivý rozpočet. Pod drobnohledem médií a opozice ale zemědělství dostalo „jen“ 8,5 miliardy, nikoliv 12, které by byly třeba na pokrytí všech závazků, a tak na konci roku téměř čtyři miliardy farmářům chybí.
Opozice namítá, že za rok 2026 odpovídá nová vláda a chybějící miliardy se mají vzít Agrofertu. Jenže takhle unijní dotace nefungují. Dokud Evropská komise nerozhodne o střetu zájmů, zastavení výplat nese riziko soudních sporů. Pak peníze buď zůstanou oprávněnému žadateli, nebo se vrátí Bruselu. Státní byty, jak chtěli Piráti, ani podpory podhorských oblastí z nich zaplatit nejde.
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Možná by politice pomohlo, kdyby ten, kdo udělá chybu, za ni i zaplatil. Oba tábory se nyní budou asi ostřelovat na sítích a přít se o svoji pravdu, nikoliv o odpovědnost.
Tu ze sebe ale nesmyje zemědělec, který musí do konce roku zaplatit naftu, zaměstnance nebo nájem za pozemky. Třeba se mýlím a ministryně financí najde peníze, odvahu i odpovědnost, ať už za patálie může deficit demokratický, nebo nedemokratický.