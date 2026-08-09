Čísla jsou výmluvná. V roce 1993 činil český státní dluh 159 miliard korun, na konci devadesátých let 228 miliard. Letos v červnu dosáhl 3,7 bilionu. Jen od konce roku 2019 se více než zdvojnásobil a na každého obyvatele tedy připadá přes 340 tisíc korun.
Letos má stát hospodařit se schodkem 310 miliard korun, příští rok má být podle dosavadních vyjádření vlády deficit ještě vyšší. Každý den tak utratíme přibližně o 850 milionů korun více, než vybereme. Budeme-li tímto tempem pokračovat, za pouhé tři roky přidáme k českému dluhu další bilion.
Na jeho obsluhu už letos vydáme 110 miliard korun. Když se člověk podívá na mnohé české státní a krajské nemocnice, měl by si položit jednoduchou otázku: kolik moderních špitálů bychom mohli postavit za částku, kterou každý rok odevzdáme převážně na úrocích? My za ni nepostavíme nic. Pouze platíme za peníze, které jsme již utratili.
Rozpočtová odpovědnost předvolební
V této situaci vláda oznamuje, že jednotlivé resorty musejí začít šetřit. Jenže šetřit stát jsem za celý svůj život ještě neviděl. Na papíře možná, ve skutečnosti nikoliv. Když stát mluví o úsporách, zpravidla tím myslí, že příští rok utratí více než letos, pouze o něco méně, než původně zamýšlel.
Nejlépe je to vidět ve zdravotnictví. Vláda rozhodla, že v roce 2027 zvýší platby za státní pojištěnce o 21 miliard korun. Další tři miliardy mají zdravotní pojišťovny přesunout ze svých provozních fondů přímo na zdravotní péči. Vláda sice požaduje úspory a pro rok 2028 chce další valorizaci těchto plateb zmrazit, dodatečné peníze však nejsou přímo podmíněny předem stanovenou reformou ani konkrétními a měřitelnými výsledky.
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A pacienti? Ti si změny nejspíš vůbec nevšimnou. Nezkrátí se automaticky čekací doby, nezmizí regionální rozdíly, neubude zbytečných vyšetření a nemocnice nezačnou hospodařit efektivněji. Peníze přitečou do systému, který letos hospodaří s téměř patnáctimiliardovým deficitem, a překryjí jeho bezprostřední problémy. Zda odstraní jejich příčiny, je podstatně méně jisté.
Motoristé sobě před volbami hlásali, že budou směřovat k vyrovnanému rozpočtu a „hlídat Babiše“. Pro letošek počítali se schodkem 225 miliard a pro příští rok jen 165 miliard. Skutečnost je 310 miliard letos a pravděpodobně ještě více příští rok. Jejich vládní angažmá provázejí nejrůznější aféry, zatímco český dluh nerušeně bobtná. Ukazuje se, že předvolební rozpočtová odpovědnost bývá podstatně snazší než její prosazování ve vládě.
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Obvyklý protiargument zní, že budoucí generace budou bohatší, a dnešní dluhy proto snadno zaplatí. Mohla by to být pravda, kdybychom si půjčovali především na investice, které zvýší produktivitu země a přinesou budoucí příjmy. Kromě některých dopravních a energetických staveb však příliš mnoho takových projektů nevidím. Významná část každoročního schodku slouží k udržování běžného provozu a systémů, které se nikdo neodvažuje reformovat. Stejně jako české zdravotnictví.
Až příliš konkrétní čísla
Jenže český dluh není abstraktní číslo, jednou ho zdědí dnešní děti i dosud nenarození lidé. Čím více si půjčíme dnes, tím více budeme muset už i jen na úrocích zaplatit zítra.
Stát není dobrý hospodář a dobrovolně šetřit nebude. Politici si zvykli získávat hlasy prostřednictvím výdajů, jejichž skutečnou cenu zaplatí někdo jiný a někdy později. Budou zvyšovat příjmy, nové peníze okamžitě utrácet a na zbytek si půjčovat tak dlouho, dokud jim budou finanční trhy ochotny půjčovat za přijatelný úrok.
Aby to nevypadalo tak zvráceně, doprovázejí další zadlužování řečmi o šetření. Ty však nejsou programem, ale jen bizarní kulisou stále nákladnějšího představení.