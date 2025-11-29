Státní rozpočet je zhruba v pořádku. Skutečné dilema je ale jinde

Ohledně zvýšení příjmů je situace jednoduchá. Sumu celkových příjmů zakotvenou ve vládním návrhu jsme já a mí kolegové ve Výboru pro rozpočtové prognózy posoudili zhruba před měsícem se závěrem, že ve světle našich tehdejších makroekonomických prognóz byla realistická. Od té doby se situace a výhled ekonomiky nijak znatelně nezlepšil. Jinak řečeno, na doplnění strany příjmů o víc než pár miliard korun je nutno zapomenout.
Co se týče výdajů, experti Národní rozpočtové rady (NRR) hned po dokončení prvního vládního návrhu prošli všechny velké výdajové položky, a žádné podhodnocení u nich nezjistili. U některých menších položek určité podhodnocení nelze vyloučit, ale podobné druhořadé nesrovnalosti (dané třeba i novými informacemi získanými od dokončení návrhu) se objevují každoročně.
Případné navyšování jakýchkoliv výdajů musí ovšem respektovat neměnný mantinel ohledně celkového schodku – ten se nesmí zvýšit nad původně navrženou úroveň 286 miliard korun, která odpovídá limitu plynoucímu ze zákona o rozpočtové odpovědnosti a dalších předpisů.
Pokud se tedy zjištěné podhodnocení bude týkat mandatorních výdajů, bude nutno ho řešit na úkor nemandatorních položek. Tyto přesuny se dají provést v rámci projednávání návrhu ve sněmovně. Stejně tak ale může tyto přesuny načrtnout i vláda v novém návrhu, který pošle do sněmovny. Každopádně půjde nejspíš jen o relativně malé částky.
Mezigenerační férovost
V rámci výše uvedené téměř stomiliardové „díry“ se jako jediný skutečný a velký přešlap jeví manko ve vládním návrhu jiného rozpočtu – toho pro Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI). Vláda schválila návrh rozpočtu SFDI na příští rok s celkovými výdaji převyšujícími celkové příjmy o zhruba 37 miliard Kč. Je nade vší pochybnost, že tím flagrantně porušila příslušnou legislativu.
Díru v rozpočtu SFDI (v tomto případě je slovo díra skutečně na místě) lze vyřešit nejjednodušeji tak, že se v rámci rozpočtu SFDI škrtne část výdajů. Právě škrtání v investicích je politicky nejmíň bolestivé: něco, co má stejně začít sloužit teprve až za řadu let, neřku-li desetiletí, bude dnes voličům chybět nejmíň.
U investic ovšem bohužel platí hořká nepřímá úměra: co bolí nejmíň politickou současnost, bolí nejvíc ekonomickou budoucnost. Škrtání výdajů SFDI by vedlo k zastavení nebo nezahájení výstavby nebo oprav nejedné silnice nebo dálnice. Pokud jde o investice dobře připravené, a tedy pro ekonomiku do budoucna výnosné, je to silný důvod pro to, aby k jejich realizaci přece jen došlo.
Pokud jsou stavební projekty v rozpočtu SFDI skutečně dobré, pak se jako správné řešení téměř čtyřicetimiliardového manka v tomto rozpočtu jeví nikoliv snížení jeho výdajů, nýbrž naopak navýšení jeho příjmů. To jest, navýšení dotace ze státního rozpočtu. Usnesení sněmovny žádá v otázce SFDI vládu právě o takový postup. To by ovšem znamenalo nutnost zvýšit deficit (tedy pokud se chceme vyhnout porušení zákona).
Financování investic na dluh je principiálně zcela v pořádku. Zlaté pravidlo mezigenerační férovosti totiž káže, aby náklady na takové investice splácely budoucí generace, jejichž příjmy díky těmto investicím narostou. Při dodržení tohoto pravidla zmíněná hořká úměra mizí: současnou generaci výdaje na investice nemusejí trápit, protože jsou hrazeny nikoliv z jejích peněz, a tudíž nikoliv na úkor jejího dnešního blahobytu.
Než se začne řešit návrh státního rozpočtu
V aktuální situaci ale ambice zvýšit příjmy SFDI naráží na dva problémy. Jeden je v tom, že – jak bylo zmíněno – deficit v nynějším vládním návrhu státního rozpočtu už je na zákonném stropě. K navýšení dotace pro SFDI by proto bylo nutno schválit změnu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti tak, aby byl limit na deficit oproti dnešnímu znění vyšší.
Druhý problém je v tom, že i investiční aktivita státu, jakkoliv je obecně bohulibá, musí respektovat určité limity. Jedním limitem je kapacita ekonomiky: objem toho, co si vlády chtějí od ekonomiky „objednávat“ v oblasti investic, by měl být z roku na rok zhruba stabilní, a to na úrovni pro ekonomiku dlouhodobě únosné. V opačném případě vlády vnášejí do ekonomiky střídavě prorůstové a protirůstové šoky.
Právě takový šok ale teď bohužel začíná hrozit: ve snaze dohnat minulá zpoždění mají výdaje SFDI podle výhledu do roku 2028 narůst o více než procentní bod HDP na úroveň, která nejspíš – soudě dle zkušenosti z předchozích mnoha let – nebude dlouhodobě udržitelná.
Řešení nevyrovnanosti rozpočtu SFDI na příští rok by proto mělo vycházet z odborného posouzení, jaký roční objem dopravních investic je pro ekonomiku vhodný. A zda jde o objem bližší navrženým příjmům fondu (takže se škrtne část výdajů), nebo spíš navrženým výdajům (takže se navýší příjmy a zákonný limit pro deficit).
Klíčová otázka se tak vznáší nad rozpočtem SFDI. Teprve po nalezení odpovědi na tuto otázku má smysl řešit návrh státního rozpočtu, a případně i zákonný limit pro jeho schodek. Sněmovna vládě vrátila jen návrh rozpočtu státního. Lepší by ale bylo vrátit nejdřív rozpočet SFDI.