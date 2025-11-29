Státní rozpočet je zhruba v pořádku. Skutečné dilema je ale jinde

Michal Skořepa
  12:00
Sněmovna podle očekávání vrátila návrh státního rozpočtu vládě k přepracování. Stranu příjmů by podle sněmovního usnesení měla vláda zvýšit o dopad zlepšení makroekonomického (a tedy daňového) výhledu v posledních měsících. Na straně výdajů by měla vyřešit několik sporných položek, které pravděpodobná příští ministryně financí Alena Schillerová nasčítala na téměř sto miliard korun.
Fotogalerie2

Nevidíme smysl v tom znovu předkládat rozpočet, řekl Fiala | foto: ČTK

Ohledně zvýšení příjmů je situace jednoduchá. Sumu celkových příjmů zakotvenou ve vládním návrhu jsme já a mí kolegové ve Výboru pro rozpočtové prognózy posoudili zhruba před měsícem se závěrem, že ve světle našich tehdejších makroekonomických prognóz byla realistická. Od té doby se situace a výhled ekonomiky nijak znatelně nezlepšil. Jinak řečeno, na doplnění strany příjmů o víc než pár miliard korun je nutno zapomenout.

Co se týče výdajů, experti Národní rozpočtové rady (NRR) hned po dokončení prvního vládního návrhu prošli všechny velké výdajové položky, a žádné podhodnocení u nich nezjistili. U některých menších položek určité podhodnocení nelze vyloučit, ale podobné druhořadé nesrovnalosti (dané třeba i novými informacemi získanými od dokončení návrhu) se objevují každoročně.

Případné navyšování jakýchkoliv výdajů musí ovšem respektovat neměnný mantinel ohledně celkového schodku – ten se nesmí zvýšit nad původně navrženou úroveň 286 miliard korun, která odpovídá limitu plynoucímu ze zákona o rozpočtové odpovědnosti a dalších předpisů.

Pokud se tedy zjištěné podhodnocení bude týkat mandatorních výdajů, bude nutno ho řešit na úkor nemandatorních položek. Tyto přesuny se dají provést v rámci projednávání návrhu ve sněmovně. Stejně tak ale může tyto přesuny načrtnout i vláda v novém návrhu, který pošle do sněmovny. Každopádně půjde nejspíš jen o relativně malé částky.

Mezigenerační férovost

V rámci výše uvedené téměř stomiliardové „díry“ se jako jediný skutečný a velký přešlap jeví manko ve vládním návrhu jiného rozpočtu – toho pro Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI). Vláda schválila návrh rozpočtu SFDI na příští rok s celkovými výdaji převyšujícími celkové příjmy o zhruba 37 miliard Kč. Je nade vší pochybnost, že tím flagrantně porušila příslušnou legislativu.

Díru v rozpočtu SFDI (v tomto případě je slovo díra skutečně na místě) lze vyřešit nejjednodušeji tak, že se v rámci rozpočtu SFDI škrtne část výdajů. Právě škrtání v investicích je politicky nejmíň bolestivé: něco, co má stejně začít sloužit teprve až za řadu let, neřku-li desetiletí, bude dnes voličům chybět nejmíň.

KLAUS: Co s rozpočtem? Nová vládní koalice má možnost ukázat na tragédii Fialova vládnutí

U investic ovšem bohužel platí hořká nepřímá úměra: co bolí nejmíň politickou současnost, bolí nejvíc ekonomickou budoucnost. Škrtání výdajů SFDI by vedlo k zastavení nebo nezahájení výstavby nebo oprav nejedné silnice nebo dálnice. Pokud jde o investice dobře připravené, a tedy pro ekonomiku do budoucna výnosné, je to silný důvod pro to, aby k jejich realizaci přece jen došlo.

Pokud jsou stavební projekty v rozpočtu SFDI skutečně dobré, pak se jako správné řešení téměř čtyřicetimiliardového manka v tomto rozpočtu jeví nikoliv snížení jeho výdajů, nýbrž naopak navýšení jeho příjmů. To jest, navýšení dotace ze státního rozpočtu. Usnesení sněmovny žádá v otázce SFDI vládu právě o takový postup. To by ovšem znamenalo nutnost zvýšit deficit (tedy pokud se chceme vyhnout porušení zákona).

Financování investic na dluh je principiálně zcela v pořádku. Zlaté pravidlo mezigenerační férovosti totiž káže, aby náklady na takové investice splácely budoucí generace, jejichž příjmy díky těmto investicím narostou. Při dodržení tohoto pravidla zmíněná hořká úměra mizí: současnou generaci výdaje na investice nemusejí trápit, protože jsou hrazeny nikoliv z jejích peněz, a tudíž nikoliv na úkor jejího dnešního blahobytu.

Než se začne řešit návrh státního rozpočtu

V aktuální situaci ale ambice zvýšit příjmy SFDI naráží na dva problémy. Jeden je v tom, že – jak bylo zmíněno – deficit v nynějším vládním návrhu státního rozpočtu už je na zákonném stropě. K navýšení dotace pro SFDI by proto bylo nutno schválit změnu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti tak, aby byl limit na deficit oproti dnešnímu znění vyšší.

Nenecháme se vyzývat k porušení zákona, řekl Rakušan k vrácení rozpočtu

Druhý problém je v tom, že i investiční aktivita státu, jakkoliv je obecně bohulibá, musí respektovat určité limity. Jedním limitem je kapacita ekonomiky: objem toho, co si vlády chtějí od ekonomiky „objednávat“ v oblasti investic, by měl být z roku na rok zhruba stabilní, a to na úrovni pro ekonomiku dlouhodobě únosné. V opačném případě vlády vnášejí do ekonomiky střídavě prorůstové a protirůstové šoky.

Právě takový šok ale teď bohužel začíná hrozit: ve snaze dohnat minulá zpoždění mají výdaje SFDI podle výhledu do roku 2028 narůst o více než procentní bod HDP na úroveň, která nejspíš – soudě dle zkušenosti z předchozích mnoha let – nebude dlouhodobě udržitelná.

Řešení nevyrovnanosti rozpočtu SFDI na příští rok by proto mělo vycházet z odborného posouzení, jaký roční objem dopravních investic je pro ekonomiku vhodný. A zda jde o objem bližší navrženým příjmům fondu (takže se škrtne část výdajů), nebo spíš navrženým výdajům (takže se navýší příjmy a zákonný limit pro deficit).

Klíčová otázka se tak vznáší nad rozpočtem SFDI. Teprve po nalezení odpovědi na tuto otázku má smysl řešit návrh státního rozpočtu, a případně i zákonný limit pro jeho schodek. Sněmovna vládě vrátila jen návrh rozpočtu státního. Lepší by ale bylo vrátit nejdřív rozpočet SFDI.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.