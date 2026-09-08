Miroslav Kalousek je proti dluhům, ostatně jako já. Přesto bych ráda, kdyby mi objasnil jednu otázku. Proč jsme se za jeho šetřivého ministrování vyhrabávali z globální stagnace nastartované krachem té velké americké banky déle než jiní? Pamatujete se na „dvojité V“? Mnozí tenkrát poukazovali na fakt, že zatímco ostatní vyspělé ekonomiky po strmém spádu zase brzy rostly a obrazně tak opsaly písmeno „V“, my spadli na dno dvakrát, opisujíce spíše „W“. Jako bychom se napoprvé dost neodrazili ode dna. Nemohlo to být i tím šetřením?
Otázek, které bych ráda položila, mívám při poslechu mediálních rozhovorů a vystoupení víc, zejména když jsou dotazováni ekonomové nebo sociologové. Copak, pokud mluví o jádrové inflaci, co tím myslí, si najdu na internetu, matoucí je, když říkají, že daněmi je více zatížena chudší než bohatší část obyvatel. Jak tomu rozumět? Přece mám vyzkoušeno, že z nižšího příjmu platím menší daň než z vyššího a pokud vlastním jeden byt nebo domek, odvedu na dani z nemovitosti méně, než když budu mít domy čtyři.
|
Stejně se pořád ptám: Co s těmi přebranými základkami od šestky výš?
Samozřejmě je tu ještě podstatná dépéhá (DPH), kterou vysolím za každý kus zboží a za každou službu, co si koupím. Ale i tady předpokládám, že víc zaplatí ten, kdo nakupuje hodně a dražší (tedy ten bohatší), protože z drahého DPH padne státu víc než z levného. Ale zdá se mi, že moderátorům to divné není, anebo je prostě dostatečně uspokojují slova o tom, že chudí doplácejí na bohaté. Ostatně publiku se to taky většinou líbí.
A pak tu máme peníze na zbrojení. Moc by mě zajímalo, co dělat, abychom se ubránili agresorovi. Stačí, když nakoupíme víc tanků? Nebo letadel? Když budeme poctivě platit za členství v klubu neporazitelných pětinu státního rozpočtu? Pokud vím, ve třicátých letech minulého století jsme tolik na obranu dávali, a i v jakémsi mezinárodním spojenectví jsme byli, ale od agresora nás to neochránilo. Přitom jsem neslyšela, že by tuto historickou zkušenost někdo v nějakém rozhovoru zmínil.
|
Proč čtu diskuse na sítích? Protože tam občas najdu i jiný než většinový názor
Otázky jsou důležité. Pokud je rozhovor napsaný, projdu si napřed jen dotazy, abych věděla, jestli mi stojí za to číst celý text. S poslechem to bývá horší. Musíte čekat, jestli padne otázka, co vás zajímá. Často nepadne. Padají jiné, pořád stejné. Mimochodem, víte, jak zní ta nejčastější? „O čem to svědčí?“ Média si ji oblíbila, já ne. Nepotřebuju vědět, o čem svědčí fakt, že ministr má menší kancelář než zmocněnec nebo rozpočet, který má víc výdajů než příjmů. Dovodím si to sama.