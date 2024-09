Kudy vede cesta k rozpočtu s nižším schodkem? Šetřit se dá i na zdravotnictví nebo školství

Rozpočet počítá s výdaji vyjádřenými pro běžného člověka nepředstavitelným číslem 2,31 bilionu korun a jen s o něco menšími příjmy zhruba ve výši dvou bilionů korun. Spolkne tak prostředky odpovídající zhruba třetině HPD, tedy toho, co se v Česku příští rok vyrobí a vyprodukuje. Zní to strašně, ale je to už v podstatě standardem moderního sociálního státu.

A to v tom nejsou započítány další veřejné výdaje, to jsou třeba výdaje krajů a obcí, zdravotních pojišťoven či veřejných vysokých škol. Pak se dostaneme na úroveň přes 45 procent HDP. Zkrátka moderní sociální stát něco stojí a je velmi těžké to změnit. Voliči jsou proti, chtějí bezplatné zdravotnictví, slušné důchody a sociální dávky, odbory chtějí vyšší platy pro státní zaměstnance a velká část podnikatelů zase státní dotace. V takové situaci je těžké výrazně snížit schodek rozpočtu, pokud se nemají výrazněji zvýšit daně.

Obří schodek i rozpočet

Podle návrhu má mít příští rok rozpočet schodek ve výši 230 miliard korun. To je asi maximum politicky možného, vždyť jde o rozpočet předvolební. Znamená to šetření, protože na letošek je plánován schodek rozpočtu 252 miliard korun a loni byl 288,5 miliard korun. Bralo se tam, kde se to dá, protože to zákony umožňují a neohrožuje to chod státu. Jak totiž prohlásil ministr financí Zbyněk Stanjura, přes 93 procent rozpočtu tvoří mandatorní a kvazimandatorní výdaje, tedy výdaje povinné ze zákona či na základě slibů vlády. Dokonce i nominálně se zmenšily rozpočty ministerstva zahraničí, obchodu a průmyslu a ministerstva pro místní rozvoj a moc nevzrostly třeba výdaje na vědu a výzkum.

Na ministerstvu zahraničí se šetřilo proto, že to není tak vidět a jeho důležitost si obvykle ne všichni uvědomují. Na ministerstvu obchodu a průmyslu proto, že tam bylo možné škrtnout mimořádné dotace například na elektřinu, které ještě nezapustily v systému hluboké kořeny. U ministerstva pro místní rozvoj byla seškrtána třeba podpora dostupného bydlení, která po pravdě moc nefunguje. Věda jako popelka je už takovou českou tradicí. Nicméně i tak je schodek obří stejně jako rozpočet.

Nešlo by zvýšit příjmy?

Kde tedy ušetřit či získat další peníze? Část odborníků tvrdí a veřejnost jí potěšeně tleská, že jde rozpočet snadno seškrtat vyházením úředníků, kterých je příliš. Jenže je tu sice 850 tisíc zaměstnanců placených státem, ale úředníků, jak si je představujeme, jako třeba ty na ministerstvech, těch není ani desetina. Ba co více, jejich počty v posledních letech klesají a objem jejich práce, činností, které musí stát podle schválených zákonů vykonávat, v mnoha případech roste.

I kdyby se vyhodila skoro polovina z nich, přinese to úsporu odhadem ve výši zhruba procenta státního rozpočtu. Ovšem ochromí to státní správu, a to zato asi nestojí. Většina státem placených zaměstnanců jsou totiž pracovníci ve zdravotnictví, policisté nebo vojáci a zrušit třeba hasiče nebo chirurgy asi nikdo nechce.

A nešly by tedy nějak snadno zvýšit příjmy? Vždyť někteří ekonomové tvrdí, že by stačilo vrátit se k superhrubé mzdě, tedy původnímu vyššímu zdanění zaměstnanců, jehož zrušení schválila ruku v ruce v roce 2020 tehdejší vláda (dnešní opozice) i tehdejší opozice (dnešní vláda), a vše bude opět skvělé. Znamenalo by to totiž pro příští rok v rozpočtu zhruba o 90 miliard navíc, což by výrazně snížilo schodek, a za pár let by mohl být schodek minulostí.

Jenže mezitím tu byla inflace a vládní úsporný balíček, což částečně kompenzovalo právě snížení daní prostřednictvím zrušení superhrubé mzdy. Pokud by se superhrubá mzda vrátila, některé zaměstnance, zejména ty s dětmi by to výrazně zasáhlo. Další rodiny by pak kvůli tomu měly nárok na sociální dávky, a to by byly další výdaje.

Navíc už teď jsou zaměstnanci znevýhodněni vyšším celkovým zdaněním (do nějž se počítají i odvody) oproti živnostníkům a hlavně lidem pracujícím na švarcystém a tohle by tento nepoměr jen prohloubilo. Navíc už teď máme problém s vysokým zdaněním práce. Tudy cesta také nevede.

Politická neprůchodnost

Co tedy dělat? Každá rada je drahá, ale je tu pár nápadů. Pokud jde o příjmy, je možné zvýšit některé spotřební daně a zdanění osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) nebo bojovat proti švarcsystému.

Jenže třeba vyšší zdanění benzinu a nafty je na nějakou dobu téměř neprůchodné a třeba proti zdanění vína jsou hlavně vládní lidovci. Nejsilnější koaliční strana ODS má zase dojem, že právě ji volí lidé často pracující jako OSVČ či spíše ve švarcsystému, a tak se před volbami raději bez jejich peněz obejde.

Na výdajové straně lze možná ušetřit na nákupech státu, zejména ve zdravotnictví, i když není jasné kolik. Vůbec na zdravotnictví vydáváme ve srovnání s vyspělými zeměmi celkově docela velké sumy a je otázkou, zda neprovést určitou racionalizaci třeba sítě nemocnic a nezavést u některých věcí spoluúčast pacientů. Ta se ostatně šíří tak nějak divoce a nekoordinovaně, stále větší počet zdravotnických zařízení, lékařů a zdravotníků žádá tu větší či menší často údajně administrativní poplatek a bylo by lepší v tom udělat nějaký pořádek.

Další věcí, která by šla udělat, je určitá racionalizace školství, zejména toho základního. Zdá se, že máme docela dost učitelů, zejména na základních školách, v poměru k počtu žáků. A jsou koncentrováni jen někde. Těžko říci, co za tím stojí, ale zřejmě půjde o malé školy. Možná by se vyplatilo sloučení některých škol. Na druhou stranu by to znamenalo, že bude třeba nějak zajistit dopravu žáků do vzdálenější školy, a to také něco stojí.

Pokud už jsme u myšlenky slučování, je možné také sloučit obce do větších celků a tím ušetřit na samosprávě i státní správě. Tohle vše jsou většinou velmi nepopulární věci. Málokterý politik bude propagovat částečně placené zdravotnictví, rušení škol nebo konec malých obcí. Zejména u vlády, ve které jsou Starostové mající svoji základnu právě v samostatných obcích.