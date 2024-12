Rozpočtoví šampioni jako přeskakující gramofonová deska. Tentokrát na Hradě

Vada tohoto konceptu je jediná, věří tomu jen členové vlády, přímo úřadem vlády placení zaměstnanci a možná pár zapálených voličů. Dle průzkumů jich ale tolik není, ani vlastní voliči totiž kabinetu nevěří. Je to totiž hodně těžké.

Jak nás informoval premiér, není známo, zda prezidenta přesvědčili, nicméně z toho, co jsme slyšeli na tiskové konferenci od obou exponentů ODS, je zřejmé, že žádné nové argumenty nezazněly a nic nového prezident patrně neslyšel. Petr Fiala a jeho ministři se při vysvětlování svých záměrů chovají naprosto „standardně“, tj. nacvičí si nějakou směs floskulí a tu opakují tak intenzivně a bez ohledu na zpochybňující námitky, až sami sebe utvrdí v naprosté genialitě. Problém samozřejmě nastává pro ty, kdo nejsou členy vnitřního kruhu moci a nedisponují tak silným zkreslovačem reality, jako je touha udržet se u moci.

Prezidentova hra

Vždyť co nám řekli pánové na dnešní tiskové konferenci třeba o rozpočtové radě vlády? Že si tam navolili většinu osobností prý právě proto, že tito lidé mají svůj názor a nebudou s vládou jen souhlasit. Dobrá, ale proč tento jejich názor vláda ignoruje? Odpověď všichni známe, protože je vláda nejchytřejší a nejlepší, plní plán na 93 procent a při její práci jí nezbývá čas na jakoukoli sebereflexi. Je tedy rozpočtová rada jen formálním orgánem, který čas od času „potvrdí“ vládní genialitu? Patrně ano.

Podepíše-li prezident rozpočet, je jen hrou pro prezidenta, pro zbytek občanů neexistuje alternativa, případné veto Hradu sněmovna hladce „smázne“ a my občané se budeme buď rozčilovat, nebo se tetelit spokojeností. Tetelících se však nejsou zrovna davy. Ono se těžko vysvětluje třeba v případě škol, že vláda plní sliby. Přidala sice na platy učitelů, ale nikoli na platy nepedagogických pracovníků, na ty budou muset shánět peníze kraje a obce jako zřizovatelé. Tohle je ukázková finta a zároveň příčina toho, proč je s plněním vládních slibů spokojen jen málokdo. Vláda hodila školníky a kuchařky přes palubu a s jejich osudem si mají lámat hlavu jiní. A že si budou lámat hlavu, je jasné, bez práce těchto profesí se školy neobejdou.

Je to splněný vládní slib? Asi těžko. Vláda se poměrně prostoduše „postarala“ o jednu profesní skupinu na úkor jiné. Navíc se ani neobtěžuje tím, že by „plán“ vysvětlila. Zejména odpověď na otázku, zda je toto generální řešení platů ve školství, zajímá skoro každého. Vláda takhle informačně kouzlí skoro ve všem. A komu se to nelíbí, nahrává prý opozici, nebo je rovnou dezolát.

Řady kritiků se rozšiřují

Prezident v případě rozpočtu hraje jen svou hru, prý chce něco s vládou zobchodovat, možná nějaké velvyslanecké posty. I když prezident je politicky slaboučký, vládě by se nehodilo, kdyby začal zlobit a poukazovat adresně na nesrovnalosti a nesmysly v rozpočtu. Věcně, tedy politicko-mocensky, to vláda vyřeší snadno, nicméně jak by to vypadalo, kdyby se k nejlepší vládě za posledních několik dekád obrátil její prezident zády? Petr Fiala není politický génius, ale i jemu je jasné, že není v situaci, kdy by ho nemuselo zajímat, že se řady jeho kritiků rozšiřují.

I kdyby Petr Fiala prezidentovi vyhověl při „mimorozpočtovém vyrovnání“, bude zábavné sledovat hlavu státu, kterak se začne odpoutávat od vlády, jejíž pokračování po volbách je čím dál méně pravděpodobné. A to navzdory skutečnosti, že se vláda cítí tak skvěle, že si ani nepřipravuje věrohodné výmluvy.