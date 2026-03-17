Pavel kontra rozpočet aneb K čemu je nám vlastně prezident?

Dalo by se říci, že je to už stabilní prezidentova pozice. Rozpočet schvaluje bez ohledu na to, jaké má chyby a kdo je zrovna u vlády. Stačí mu ujištění ministra či ministryně financí, že všechno nakonec dobře dopadne. Ale nedopadne.
Prezident v pátek podepíše rozpočet, řekl Babiš. Rámcově se shodli na velvyslancích
Prezident v našem systému mimo jiné funguje jako kontrolor zákonů. Může je, kromě zákonů ústavních, odmítnout podepsat a vrátit do Sněmovny, kde je pak poslanci musí znovu schválit nadpoloviční většinou. Pokud se tak nestane, zákon je zamítnut. Je to taková záchranná brzda v případě velkých průšvihů. Jenže nefunguje.
Prezident Petr Pavel ji u státních rozpočtů, které byly skutečně problematické, nepoužívá. Když mu byl předložen minulou vládou Petra Fialy rozpočet, ve kterém bylo jasné, že jsou tam podceněné výdaje a nadhodnocené příjmy, podepsal ho. Stačilo mu ujištění premiéra Fialy a ministra financí Zbyňka Stanjury, že schodek rozpočtu nebude vyšší, než v něm bylo naplánováno, a nebude porušen zákon o rozpočtové odpovědnosti. Nakonec se ukázalo, že schodek vyšší byl a zákon byl porušen.
Politicky nevděčná bitva
Letos přišla za Pavlem s rozpočtem nová vláda Andreje Babiše. Ta už se ani nenamáhala předstírat, že zákon o rozpočtové odpovědnosti bude dodržovat a vymýšlet nějaké účetní triky. Rovnou naplánovala schodek vyšší. S tím, že zákon platí jen pro rozpočet navržený a projednávaný v řádném termínu, nikoliv pro jeho přepracování. To je směšné zdůvodnění.
Petr Pavel to ovšem akceptoval s tím, že jak to je, může rozhodnout jen soud, ke kterému ovšem nedojde. A navíc přijal ujištění ministryně financí Aleny Schillerové i vysvětlení premiéra Babiše, že budou dodrženy naše spojenecké závazky ohledně výdajů na obranu. I když to z čísel v rozpočtu není jasné.
Obranné výdaje má Pavel za nedostatečné, rozpočet vetovat nebude, řekla Schillerová
Jinak řečeno, prezidentu Pavlovi stačí cokoliv slíbit a on rozpočet podepíše. Ať už mu odborníci říkají o jeho kvalitě cokoliv. Nechce totiž jít do předem prohraného sporu, protože jak předchozí, tak současná vládní koalice by ho snadno přehlasovala.
Nehledě na to, že veřejnosti se takové vetování rozpočtu těžko vysvětluje. Většina lidí se nerada zaobírá čísly a hodně lidí má dojem, že rozpočet je zkrátka věcí vlády a ne prezidenta. Politicky by to byla nevděčná bitva.
Prezident si zřejmě ponechává použití veta na jiné, jasnější a ideovější věci, kde má šanci vyhrát či prohru přetvořit v politický kapitál. Hned. Ne jako u rozpočtu, kdy by se ukázalo, že má pravdu, až za rok a že šlo o skutečně důležitou věc, až za mnoho let. Z krátkodobého hlediska to dává smysl.
Z dlouhodobého hlediska, pokud se přímo volený prezident takto záměrně nechává opít od kohokoliv rohlíkem nesplnitelných slibů, na co nám vlastně je? Ne jako symbol, ale jako instituce.