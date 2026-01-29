Revize výdajů: jak dostat více muziky za méně peněz. Nová vláda má na co navázat

Nová vláda v pondělí projednala a schválila návrh státního rozpočtu na rok 2026 se schodkem 310 miliard korun. Toto číslo v sobě – na rozdíl od návrhu minulé vlády – nezahrnuje výdaje na obranu převyšující dvě procenta HDP ani půjčku státu na výstavbu nových dvou jaderných bloků v Dukovanech. Vláda se tak nevejde do svěrací kazajky zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. A to přitom rozpočet na letošní rok počítá s realizací pouze menší části slibů z programového prohlášení, na rok 2027 jich zůstává „v potrubí“ zhruba za dalších 70 miliard korun.
Je tak evidentní, že vláda bude muset v dalších letech hledat způsoby, jak zvýšit daňové příjmy nebo omezit veřejné výdaje. Jinak se ocitneme na cestě k neudržitelným schodkům a pádivě rostoucímu státnímu dluhu. Recept vlády v podobě lepšího výběru daní je chvályhodný, ale realisticky může přinést maximálně nižší desítky miliard korun ročně, což samo o sobě nestačí.
Objemově nedostatečné jsou i úspory v podobě osekání počtu úředníků na ministerstvech, které může snížit výdaje státu jen o jednotky miliard korun. Navíc při desetiprocentním zvýšení platů stát ve skutečnosti nic neušetří, pouze škrty pozic zmírní tempo růstu personálních nákladů.
Do budoucna tak bude nutné hledat cesty, jak najít na výdajové straně další úspory. Jednou z možností je pokračovat v politice plošných škrtů. To je ale velmi neefektivní přístup, navíc nejvíc postihující ta ministerstva a další úřady, které nemají skryté rezervy a tradičně se chovají nejhospodárněji, což určitě není dobrý motivační signál. Jak poukazuje čerstvě vydaná studie Centra veřejných financí, naštěstí existuje lepší cesta, tzv. pravidelné revize výdajů (anglicky „spending reviews“).
Co jsou revize výdajů a kolik lze ušetřit
Tyto revize výdajů znamenají detailní analytické hodnocení jednotlivých oblastí veřejných výdajů s cílem zvýšit hodnotu za peníze a odhalit neefektivní či neúčelné výdaje. V době napjatých rozpočtů umožňují provádět cílené úspory bez snižování kvality veřejných služeb. Jejich smyslem je přispět k tomu, aby nebyl státní rozpočet převážně tvořen dílčími změnami (zpravidla přírůstky) historických hodnot, ale aby vznikal na základě analýzy skutečných potřeb. Jde o metodu, která umožňuje hledat smysluplné úspory a přesuny výdajů místo plošných škrtů.
Zkušenosti ze zahraničí potvrzují, že potenciál těchto revizí identifikovat smysluplné úspory je velký. Například Lotyšsko nalezlo možné úspory ve výši 2,1 procenta výdajů státního rozpočtu, Slovensko dokonce potenciálně sedm procent veškerých veřejných výdajů, a v realitě díky tom ušetřilo jedno procento HDP. Mezi nejnovější příklady patří Švýcarsko, kde byly veškeré výdaje centrální vlády v roce 2024 podrobeny systematické revizi, na jejímž základě se pro rok 2027 předpokládají reálné úspory ve výši 0,4 procenta HDP. Podobně ambiciózní revizi výdajů oznámila v loňském roce též Kanada.
OECD ve své loňské studii věnované Česku uvádí potenciální úsporu výdajů na obdobné úrovni 0,5 procenta HDP. V nominálním vyjádření se jedná řádově o 40-45 miliard korun. Jednalo by se o trvalý a významný příspěvek ke konsolidaci našich veřejných financí, který by svým rozsahem násobně převýšil realistické odhady přínosů z efektivnějšího výběru daní.
Pilotní projekty
Nová vláda naštěstí nemusí začínat od nuly, i když oproti většině vyspělých zemí jsme v tomto ohledu stále pozadu. Česko spustilo první revize výdajů v roce 2023 a vznikla metodika, na jejímž základě proběhly tři pilotní projekty zaměřené na dotace do oblasti kultury, výdaje ministerstev za informační technologie a na regionální politiku. Všechny tři přinesly zajímavá zjištění a doporučení, jak se státními prostředky do budoucna nakládat efektivněji. Potvrdily tak vysoký potenciál revizí výdajů.
Zároveň však trpěly obvyklými dětskými nemocemi pilotních projektů. Jejich doporučení neměla konkrétně vyčíslené přínosy, jasnou vazbu na – ideálně dopředu stanovené – cíle výdajových politik ani přímý vliv na rozpočtový proces do budoucna. Státu navíc prozatím chybí jasná vize, jak na pilotní projekty navázat pravidelnou praxí.
Co tedy navrhujeme za Centrum veřejných financí změnit? Základním předpokladem je vytvořit dlouhodobý plán revizí výdajů, které by se měly stát stabilní součástí fiskální politiky, nikoliv ad hoc aktivitou. Silný politický mandát je nutný pro realizaci revizí výdajů v celé státní správě. Na potřebě systému revizí by přitom ideálně měla být - podobně jako třeba v Rakousku - nalezena shoda napříč politickým spektrem, protože se jedná o předpoklad pro efektivní fungování státu pro jakoukoliv politickou reprezentaci.
Ideální je pak stanovit víceletý plán revizí na začátku funkčního období nově zvolené vlády a ambiciózně usilovat o to, aby v každém čtyřletém období parlamentu prošla revizí alespoň polovina výdajů státního rozpočtu. Jednotlivé resorty by měly mít stanovenou povinnost na revizích spolupracovat, zahrnovat jejich výsledky do tvorby rozpočtů i střednědobých výhledů. Je nutné zavést funkční mechanismus sledování plnění doporučení a vyhodnocování jejich dopadů.
Tuto agendu ovšem nelze úspěšně provádět bez posílení analytické kapacity na ministerstvu financí i dalších resortech. Na základě zahraničních zkušeností jde odhadem o nižší desítky pracovních pozic za všechna ministerstva. V době škrtání tabulkových pozic samozřejmě může takové doporučení působit nepatřičně. Nicméně náklady spojené s jeho realizací jsou o tři řády nižší oproti potenciálním úsporám spojeným s revizemi výdajů (náklady v desítkách milionů oproti úsporám v desítkách miliard). Berme tedy rozhodnutí nové vlády v této věci jako test toho, zda umí stát šetřit na správných místech.
Autor, ekonom a vysokoškolský pedagog, je bývalý člen bankovní rady ČNB a bývalý náměstek ministra financí, dnes působí v Centru veřejných financí IES FSV UK.