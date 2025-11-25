Nepravdivá panika o důchodech testuje limity svobody slova. Výplaty penzí jsou povinné

Už půl roku vedli stávku. Vánoce tak byly chudé, a do kulturního domu Italské společnosti pro vzájemnou pomoc se toho Štědrého dne sešly přes čtyři stovky horníků s rodinami, aby společně oslavili svátky. Uprostřed vánočního programu kdosi v přeplněném sále začal křičet, že hoří. Oheň tam přitom nebyl žádný. V následné panice a tlačenici při útěku z budovy zahynulo 73 lidí.
Právě kvůli takovým událostem existuje i ve všech jinak svobodných společnostech důležité omezení svobody projevu: můžete říkat o čemkoli cokoli, i nepravdy. Ale nesmíte bez důvodu křičet o požáru v plném divadle. V Česku jsme se bohužel včera stali svědky něčeho velmi podobného.
Krátit sociální výdaje je zapovězeno
Už několik měsíců sledujeme, jak se o českých veřejných financích šíří nejrůznější tvrzení. To je v pořádku. Naštěstí platí, že na rozdíl od toho domnělého požáru v divadle lze skutečný stav státní pokladny bez větších problémů prověřit. Ten, kdo o něm šíří nepravdivé informace, zřejmě spoléhá na to, že většina lidí má jiné starosti a že pokud řeší nějaké rozpočty, pak především ty vlastní.
O to nebezpečnější je, když někdo, kdo působí jako odborník, prohlásí, že stát přestane vyplácet důchody. A když se uměle snaží naverbovat zájem o státní finance tím, že je nepravdivě spojí s rodinnými financemi. Když vytváří dojem, že lidé mohou být neoprávněně ochuzeni. To je přesně ten případ, kdy někdo volá „hoří“ v plném sále.
A přesně to se včera bohužel stalo. Budoucí členka vlády Alena Schillerová uvedla v rozhovoru pro média, který pak zopakovala na dalších místech, že pokud projde navržený rozpočet, který už nyní vydává maximum zákonem povolené, pak „nejpozději na podzim by přestaly chodit důchody, nemocenské nebo příspěvky na péči“.
Toto tvrzení jednoduše není pravda. Ani hypotetická. Neexistuje dokonce ani scénář, kdy by to pravda být mohla.
Jedinou nezávislou a odbornou institucí, která může objektivně státní rozpočet hodnotit, je Národní rozpočtová rada. I zde platí, že kdyby to nedělala, sama by porušovala zákon. A rada opakovaně potvrzuje, že právě tyto položky určené pro nejohroženější skupiny obyvatel – tedy důchody, nemocenské a příspěvky na péči – jsou v rozpočtu vypočítány správně. Finance na tyto výdaje v rozpočtu jsou. Na celý rok.
Jistě, i rada tam našla nesoulad mezi tím, kolik je v rozpočtu vyhrazeno peněz pro dopravní stavby, a kolik si na ně napočítal výbor předsedající Státnímu fondu dopravní infrastruktury. (Jehož složení nebylo za odcházející vlády nikdy oficiálně zveřejněno, na rozdíl od otevřené vlády staronové.) Tento rozpor je tak velký a zjevný, že je do Prahy vidět až ze stále nepostavené dálnice na Vídeň. Ale to jednak není problém státního rozpočtu, nýbrž onoho výboru, který chce začít všechno stavět v předstihu. A uchystat na chudáka novou vládu past tím, že dříve započaté stavby budou čerpat dříve i další peníze během výstavby, a o to více jich bude nové vládě chybět i v dalších rozpočtech.
Ale hlavně – i kdyby se nějaká vláda snažila někde sehnat peníze na ty silnice nad plán, tak žádná nesmí brát z peněz na sociální výdaje. Ani ta odcházející, ani ta přicházející. Výplaty věcí jako důchody jsou povinné. Stavění dálnic nad plán je dobrovolné. I v rámci státního rozpočtu zde funguje striktní oddělení. A v oddělení povinných výplat je peněz dost.
Chce budoucí ministryně porušit zákon?
Sociální platby jsou stanoveny zákonem. Proto musí být vyplaceny za každých okolností. Ale můžeme se na to podívat i z jiného úhlu. Někdo by mohl přijít s argumentem, že i když jsou v rozpočtu peníze na důchody zajištěny, mohla by čistě teoreticky přijít znovu nějaká pandemie. A v ní by se nová vláda mohla znovu rozhodnout zastavit ekonomiku. V takovém případě by skutečně mohly klesnout příjmy státního rozpočtu natolik, že i po omezení všech ostatních výdajů by mohly peníze na důchody aj. na podzim „dojít“. V takto ochromené ekonomice.
Ale ani v tom případě by „nepřestaly chodit důchody, nemocenské nebo příspěvky na péči“, jak je voláno. Vláda by si v průběhu takového mimořádného roku ve sněmovně schválila vyšší deficit. A peníze na zákonnou výplatu důchodů by znovu byly. Ví to autorka výroku? Ví. Sama to tak třikrát udělala.
Když přesto tvrdí, že na podzim přestane stát vyplácet zákonné dávky důchodcům a dalším lidem, pak fakticky oznamuje, že má v úmyslu porušit zákon. To je samozřejmě její právo. Ale jiní mohou chtít vědět, proč mít ve vládě někoho, kdo by chtěl porušovat zákon.
Na sociální síti X nemá paní doktorka ve svém profilovém popisku nic jiného než slavný výrok připisovaný Voltairovi: „Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale až do smrti budu bránit vaše právo to říkat.“ To je skutečně nesmírně důležitý princip. A skutečně se na něj nesmírně často zapomíná. A tak je velice záslužné, když ho někdo veřejně známý připomíná.
Ovšem i tento princip má své hranice. Ani ve jménu svobody slova nelze šířit mezi nejzranitelnějšími skupinami obyvatel paniku tvrzením, že nebudou mít na živobytí. Není jejich povinností znát detaily právních předpisů a chápat, že jde jen o šíření poplašné zprávy. Právo na její šíření by nehájil ani Voltaire.