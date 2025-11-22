Vládní návrh rozpočtu vady má, ale zdaleka ne v objemu 96 miliard

Možnosti jsou teď, ve fázi prvního čtení, skutečně jen dvě. První je schválit ony tři základní parametry, kterými jsou celkové příjmy a saldo a z těchto dvou hodnot plynoucí celkové výdaje. Tím by sněmovna celý vládní návrh „pustila“ do druhého čtení, kde se dají měnit detaily návrhu – ovšem při dodržení schválené trojice. Druhou možností je vrátit celý návrh rozpočtu vládě k přepracování.
Z pozice předsedy nezávislého Výboru pro rozpočtové prognózy (VRP) posuzujícího předpoklad ohledně rozpočtových příjmů jsem byl jednání přítomen, nicméně debata se točila téměř výhradně kolem výdajů. Valnou většinu jednání výboru totiž zabrala vystoupení, ve kterých poslanci náležející ke vznikající vládní koalici vyjmenovávali položky rozpočtu, v nichž návrh podle jejich názoru realisticky očekávatelnou budoucí skutečnost podhodnocuje.
Ke konci jednání poslankyně Alena Schillerová nasčítala všechny tyto položky na téměř 96 miliard korun. Mám ale obavu, že prezentace této částky coby součtu „děr“ v rozpočtu je zavádějící. Vládní návrh jisté vady na kráse má, ale jsou méně dramatické. O přesnější popis skutečného stavu věcí se pokusím v následujících odstavcích.
Tři základní parametry
Především: hlavní mandatorní výdajové položky (důchody, rodičovský příspěvek a podobně) prošly kontrolou ze strany expertů Národní rozpočtové rady, aniž by byly zjištěny nějaké nesrovnalosti. Nemám důvod této analýze nevěřit.
|
Chybí 95,9 miliardy, trhá ANO rozpočet. Letadlo Stanjura narazilo, řekl Babiš
U některých menších výdajů jistě nelze vyloučit, že jsou v návrhu uvedeny na nerealisticky nízké úrovni. Může jít o položky, u nichž je nyní skutečná výše čerpání v příštím roce nejistá, a lze tudíž uvést pouze určitý interval možných výsledků (např. není jasné, kolik lidí požádá o novou superdávku). Vláda si u těchto nejistých položek mohla z nabízejících se scénářů vybrat spíš ty optimističtější.
Nebylo by to nijak překvapivé: Podle stanoviska VRP vláda nejspíš zvolila až příliš optimistický scénář v září při „nalezení“ dodatečných příjmů pramenících z nové legislativy týkající se jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele a nelegálního zaměstnávání. Předpokládám nicméně, že touto cestou se do rozpočtu mohlo dostat podcenění výdajů v celkovém objemu maximálně velmi nízkých desítek miliard korun.
Pokud vláda u návrhu výdajů postupovala tímto způsobem, šlo by zjevně o příklad chybné tvorby rozpočtu. Výsledná nepřesnost by však v relaci k celkovému objemu výdajů (2,4 tisíce mld. Kč) byla jen poměrně malá a u mandatorních výdajů by se dala řešit (ve druhém čtení návrhu ve sněmovně) buď přesunem potřebných prostředků z nemandatorních výdajů, nebo úpravou zákonů, ze kterých nepokryté mandatorní výdaje plynou.
Je téměř jisté, že v případě vrácení návrhu k přepracování následně vláda (rozumí se nová vláda) pošle do sněmovny návrh s (téměř) totožnými hodnotami oněch tří základních parametrů. Příjmy jsou totiž dány makroekonomickou prognózou, (maximální) saldo je dáno zákonem a maximální výdaje pak aritmeticky plynou z prvních dvou parametrů. Návrh může být výrazně odlišný jen ve vnitřní struktuře výdajové strany při dodržení celkového objemu výdajů.
|
Vláda znovu předložila návrh rozpočtu se schodkem 286 miliard korun
Podle priorit nové koalice
Rozhodnutí sněmovny návrh schválit versus naopak vrátit k přepracování tedy bude mít vliv jen na to, kdy a kdo v rámci dané celkové sumy výdajů provede přesuny mezi položkami tak, aby rozpočet víc vyhovoval představám a prioritám nové vládnoucí koalice.
Pokud se sněmovna rozhodne tři základní parametry návrhu Fialovy vlády schválit, proběhnou následně ve druhém čtení přesuny výdajů na bázi poslaneckých pozměňovacích návrhů. Nevýhodou této parlamentní cesty je riziko přijetí nejrůznějších – třeba i velmi radikálních – návrhů, které budou nedostatečně připraveny, propočteny, prodiskutovány s odbornými připomínkovými místy a podobně.
Naproti tomu pokud sněmovna vrátí návrh k přepracování, proběhnou přesuny mezi výdajovými položkami na půdě vlády. Nevýhodou této vládní cesty je její časová náročnost. Vedla by téměř jistě k rozpočtovému provizoriu na počátku příštího roku (viz vývoj po minulých volbách).
Jde tedy o volbu „později a kvalitněji“ versus „rychleji a s rizikem vad (ať bezděčných, nebo záměrných)“.