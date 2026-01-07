Propánakrále! 290, nebo 250? Kdy použít jaký loňský schodek, a proč to známe od piva?

Tak jsme se včera dočkali, a v poledne se dozvěděli schodek státního rozpočtu za loňský rok. Jako tradičně na Tři krále. A tentokrát to bylo skutečně „propánakrále!“. Nejen tím, o kolik byl plánovaný schodek přestřelen. Jakékoli přestřelení schodku je samozřejmě problém. Ale hlavně se strhla bitva o to, kolik miliard ten schodek dělal, a tím pádem, o kolik byl ten plánovaný přestřelen.
Jako správná tříkrálová bitva měla i tato tři aktéry. Podle jedné strany skončil rozpočet schodkem zhruba 290 miliard. Při plánovaném schodku 241 miliardy by to znamenalo překročení o nějakých 49 miliard. Tedy o nějakých 20 procent, to už je slušná pálka.
Ale druhá strana zase tvrdila, že je to špatně spočítáno. Že byl schodek jen 250 miliard, a tedy že byl překročen jen o devět miliard. Jako by to byla nějaká polehčující okolnost. (Není. Jakékoli překročení schodku je problém. Zvlášť když ekonomika roste nad očekávání dobře, a berně se lidem berou jedna báseň.)
Schodek byl loni 290,7 miliardy, oznámila Schillerová
A obě strany pak, věrny tříkrálové tradici, na sebe pokřikovaly „co ty černý, co ty vzadu vystrkuješ na nás bradu“… Nu, a já nejsem žádný černý, já jsem jen lehounce dopálený. Pro ekonoma je totiž situace jasná. Žádná „třetí cesta, každý má svou pravdu“. Správná odpověď na otázku „jaký byl loni schodek státního rozpočtu?“ je vždy jenom jedna. Ale jestli 290 nebo 250 záleží na tom, jak v té naší odpovědi pokračujeme.
Srovnávání kamenem úrazu
Když v ní nepokračujeme nijak, a jenom na otázku odpovíme věcným číselným vyjádřením, tak skutečně správná odpověď zní 290. Tak to bude zaneseno v historických análech, protože tak dopadl tok peněz mezi první a poslední vteřinou loňského roku. Čistě cashflow. Nic nebylo „špatně spočítáno“, jak tvrdí druhá strana. Sjetina z účtu nelže.
A kdyby včerejší tisková konference vypadala tak, že někdo z ministerstva financí předstoupí před národ a oznámí mu „Dámy a pánové, mám tu čerstvý výpis, a budiž zaprotokolováno, že loňský schodek státního rozpočtu (kterým výdaje státu přesáhly příjmy) činil 290 miliard, konec hlášení, hezký den a zpátky ke strojům“, tak by nikdo nemohl říct ani popel. Ani ekonom, ani opoziční politik. Ani kdyby ten popel vyrobil rituálním spálením vánočního stromku podle další tříkrálové tradice.
Ale ona ta tisková konference pokračovala. A srovnávala. A to byl kámen úrazu. Pro jakékoli srovnání, ať už v čase nebo v prostoru, se vždy používá jediné srovnatelné vyjádření schodku státního rozpočtu. A v něm se musí (nejen u nás, ale i ve zbytku Evropy) schodek očistit o to, jestli se nějaké peníze z EU stihly na účet připsat před silvestrovskou půlnocí, nebo třeba až na Nový rok.
Stanjurův finanční krut na obzoru. Provizorium ukazuje díry v rozpočtu
Rozpočet každé země totiž ty peníze z EU plánuje jako vyrovnané. Schodkově neutrální. Proti každé příchozí platbě je už zaprotokolováno, na co se ze státního rozpočtu zase vydá. Průtokový ohřívač, o kterém vláda nijak nerozhoduje. Přesně na haléř, nic nechybí ani nepřebývá. Tím pádem žádný příchod či nepříchod evropských peněz nemůže už z principu snižovat ani zvyšovat schodek rozpočtu. Úroveň celkových výdajů a příjmů samozřejmě ano, ale ne rozdíl mezi nimi, neboli schodek.
Kdybychom naopak do schodku započítávali, jestli to ten který rok nějaké evropské peníze stihly před půlnocí nebo ne, tak by schodek českého státního rozpočtu neurčovala vláda svým vybíráním a utrácením, nýbrž by rozhodovalo rozhodnutí účtárny Evropské unie, jestli se rozhodne přijít do práce mezi Vánoci a Silvestrem. A jestli zadá bankovní platbu tak, aby evropskými bankami stihla projít ještě v posledních pracovních hodinách roku.
Navíc bychom byli jako na houpačce. Jeden rok se to stihne, druhý ne. Takže by byl schodek jednou menší, pak zase větší, podle otevírací doby účtárny, a o vládním hospodaření by to neříkalo už vůbec nic.
Dělají to tak všichni
Někdo by ale nyní mohl namítnout, že i spousta dalších plateb se přeci zpožďuje, proč schodky neočišťovat i o ně? Ale v tom je právě ta specialita evropských plateb. Běžné platby od nás, daňových poplatníků, do státního rozpočtu v něm nejsou automaticky započteny jako schodkově neutrální. Není tam napsáno „záloha na DPH z Frantova štědrovečerního vlašáku bude použita na 18. nýt levého křídla čtvrté F35 zleva“. Daně jsou dokonce učebnicově definovány jako tzv. neekvivalentní platba, která nic nenárokuje. A jak stanovuje vláda, kalendář berní určitě je součástí její vizitky správy rozpočtu a nemělo by se to očišťovat.
Nebo se na to můžeme podívat jinak. Představme si, že EU nám pošle peníze na příští rok v předstihu. Staly se i divnější věci. To pak skutečně budeme chválit vládu za to, jak hospodárně hospodaří, když najednou vykáže v rozpočtu přebytek? A o to méně peněz přijde příští rok? Prostě pro jakékoli srovnání se schodek vyjadřuje očištěný, i když to proti sjetině jednou ublíží a jednou pomůže. Protože to je jediné férové srovnání.
A dělají to tak – ať už si to uvědomují nebo ne – mimochodem i ti, kteří teď trvají na tom vyjádření bez očištění. Třeba když jsme slyšeli ujištění, že schodek nepřekročí 3 % HDP – to se také počítá z očištěných schodků.
Takže ano, máme tu dvě čísla. Ale to není žádná divnost. Naopak. Na dvě čísla jsme zvyklí každý den i v běžném životě. Odpovědi na otázku „kolik tak dnes stojí pivo?“ jsou také dvě. 30 Kč v samoobsluze, 60 Kč v hospodě. Pořád je to cena piva, ale se dvěma dovedeme žít, protože chápeme, že v tom pivu v hospodě platíme i za nájem místa u stolu. U toho stolu, kde pak můžeme demokraticky prodiskutovat, jak to je s těmi schodky. Hlavně když to pivo bude vychlazené jako ze schodku sedmého.