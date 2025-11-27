Čáry máry – a je tu rozpočet. A před námi žádné růžové vyhlídky

Začněme rozpočtem letošním. Záporné saldo, tedy deficit, po očištění o vlivy EU činil ke konci října 179,2 miliardy korun. Za prvních 10 měsíců tohoto roku byl schodek nižší o 25,1 miliardy ve srovnání se stejným obdobím loni. „Letošní státní rozpočet je nyní v nejlepší kondici za posledních šest let, což je jednoznačný výsledek politiky naší vlády,“ pochválil se ministr financí Zbyněk Stanjura. „Příjmy nyní rostou rychlejším tempem než výdaje, což je důsledek rozpočtových změn v rámci konsolidačního balíčku. Nastavili jsme trend, v němž by měla každá vláda, které není budoucnost našich veřejných financí lhostejná, pokračovat a nespoléhat se jen na ekonomický růst.“
Většina nezávislých ekonomů předpovídá za celý letošní rok relativní rozpočtový deficit na 1,9 % HDP, Česká národní banka nejnověji dokonce jen na 1,6 %. To na první pohled nevypadá zle. Má pravdu i Stanjura, že konsolidační balíček zabral.
Co ale nesedí, jsou právě ty relace. Národní hospodářství zatím posílilo za první tři čtvrtletí podle nejnovějších údajů Českého statistického úřadu meziročně o 2,7 %. Příjmy státního rozpočtu za 10 měsíců meziročně stouply o 7,2 %, hlavně díky zvýšenému příjmu z daní (o 10 %) a pojistného (o 7,2 %). Daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (z mezd a platů) stouply o 13,2 % atd... Rozpočtové výdaje se zvýšily o 5,4 %.
Tempo růstu příjmů převyšuje tempo růstu ekonomiky zhruba 2,7krát. To by se dalo pochopit, kdyby deficit klesal. Ale on roste. Sice pomaleji, ale jistě. Růst výdajů převyšuje růst HDP dvojnásobně. To znamená, že stát si od lidí a firem bere víc, než kolik lidé a firmy vytvoří nového bohatství, víc, než kolik činí míra inflace (2,5 %), a v případě daně ze závislé činnosti téměř dvakrát víc, než kolik v průměru stouply mzdy. Roste míra přerozdělování, které nevytváří žádné peníze navíc.
Státní dluh Česka ke konci roku 2024 dosáhl 3 365,2 miliardy korun, pro rok 2025 je očekávána celková hodnota dluhu rekordních 3 613,6 miliardy korun, protože, jak ujišťuje Stanjura, plánovaný schodek 241 miliard korun pro letošní rok bude dodržen.
Kanony a Dukovany
Na příští rok odstupující vláda připravila rozpočet se schodkem 286 miliard, o 45 miliard korun hlubším než letos. Při předpokládaném růstu HDP nad 2 % (aktuální předpověď Evropské komise zní 1,9 %).
To neodpovídá trendu, který podle Stanjury tato vláda nastavila, když navrhuje příští rok zvýšit dluh. „Výsledný deficit ovlivnily dvě mimořádné položky v souhrnném objemu 49 miliard, a to obranné výdaje nad rámec zákonného závazku 2 % HDP, odpovídající hodnotě 30,7 miliardy, a 18,3 miliardy určených na výstavbu dvou nových jaderných zdrojů v Dukovanech. Bez těchto výdajů by schodek rozpočtu 2026 meziročně klesl na 237 miliard, tedy o 4 miliardy proti letošnímu schválenému deficitu,“ zdůvodnil Stanjura. Takže: když nejsou peníze, udělá se paragraf – a můžeme si hrát, pane.
Ponechme nyní stranou analýzy Národní rozpočtové rady a nezávislých ekonomů, že v návrhu vězí díra mezi 30 až 100 miliardami. „Faktický deficit se tak bude dle našeho odhadu blížit spíše 350–360 miliardám. A to ani nepočítáme s nákladnými výdajovými prioritami nové vlády, jako například odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje s cenovkou zhruba 25 miliard, které Karel Havlíček z ANO slibuje zavést již na začátku roku 2026,“ vyhodnotil analytik ČSOB Dominik Rusinko.
Prohloubení deficitu na příští rok je obhajováno argumentem, že výdaje na obranu nad 2 % HDP a financování Dukovan se do oficiálního schodku jaksi nepočítají. Ale reálně to peníze jsou a budou se muset splácet. V případě nových jaderných elektráren se uvažuje o bezúročné půjčce od státu. Taková neexistuje. Stát nemá hotovost, kterou by mohl bezúročně zapůjčit. Sám si na ni bude muset vzít úvěr, tj. vystavit státní cenné papíry s úrokem. To se nazývá obsluha státního dluhu. Ta loni dosáhla 88,5 miliardy, meziročně o 20,1 miliardy více. Letos to bude s vysokou pravděpodobností nejméně 100 miliard. To je rozpočet tří ministerstev: kultury, spravedlnosti a životního prostředí.
Zastavíme Karlštejn?
Pak se také objevily úvahy od ministrů příští vlády, že by šlo zařídit zvýhodněný úvěr komerční. Co se tím myslí? Snad něco jako hypotéka? Kdyby si ji vzal ČEZ, mohl by dát v zástavu třeba Temelín a Lipno. Kdyby si ji zařídil stát, co zastaví? Karlštejn? To nejsou halucinace, to je jen úvaha, co ještě unese naše ekonomika, jíž jsme jeden každý součástí, odvozeno od řeckého oikos (dům, domácnost) a nómos (pravidlo, zákon, správa).
Stanjura má pravdu i v tom, že se nelze spoléhat na hospodářský růst. Předpovědi nevypadají zle, ale skutečnost je taková, že český průmysl přešlapuje kolem nuly, důvěra jeho nákupních manažerů klesá, propouští se. Maloobchodní tržby, nejsilnější růstový vehikl, minulý měsíc oslabily, projevila se snížená kupní schopnost obyvatel pod tlakem rostoucích nákladů na bydlení. EU, náš největší obchodní partner, roste o 1,6 % s jazykem na vestě a Německo stagnuje.
ČNB napřesrok odhaduje záporný výsledek státního rozpočtu 2,2 % a v roce 2027 už 2,6 % HDP při predikovaném nejméně dvouprocentním hospodářském růstu. Dluh sektoru vládních institucí vůči HDP se zvýší z letos očekávaných 43,3 % na 45 % HDP v roce 2027. Relativně nejnižší státní dluh byl 29,6 % v roce 2019.