Samostatné Česko nemělo do roku 2020 schodek nad 200 miliard. Maximum bylo krizových 192 miliard v roce 2009. Pak přišel covid a stavidla povolila. Rok 2020 skončil na 367 miliardách deficitu, rok 2021 na 420. Válka a drahé energie přidaly v roce 2022 dalších 360.
Od té doby se díra zvolna zmenšovala — 288, 271 — než rok 2025 znovu uhnul na 291 proti plánovaným 241. Teď vláda navrhuje skok zpátky k válečným a covidovým letům. Jenže bez pandemie a válečného šoku. V roce, kdy sama slibovala růst.
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Obhajitelné, nikoli osudové
Je rozdíl mezi deficitem, který se stane, a deficitem, který se odhlasuje. Úroky ze státního dluhu příští rok stoupnou ze 110 na 130 miliard. Zákonná valorizace důchodů bere zhruba devět miliard. Stárnutí populace a část zdravotnictví taky nejsou nálada ministra. Kdo slíbí dvě procenta HDP na obranu, musí je nakonec najít; skok kapitoly obrany o 36 miliard je tvrdý, ale čitelný.
Zbytek už takhle čitelný není. Nad zákonnou valorizaci jde extra desetina procenta a jednorázové dva tisíce důchodcům. Plošné přidání platů o pět až devět procent. Mimořádné dolití zdravotnictví výrazně nad automatický vzorec. Stát znovu platí poplatek za obnovitelné zdroje za domácnosti. Investice z národních zdrojů stouply o bezmála padesát miliard výš. To všechno lze obhájit. Nelze to ale vydávat za osud.
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Koalice k tomu připojuje slib, který v zákoně o rozpočtu není: že ještě letos přijde se škrtacími předpisy za dalších dvacet miliard. Zopakujme, že schválených je 386, ne 366.
Schodek nikdo nebere vážně
Historie české kasy je přitom prostší, než se o ní vypráví. Deficity vznikly během transformace v devadesátých letech, pak tu byly povodně, vstup do EU, skutečná recese. V roce 2020 se změnila psychologie deficitu. NKÚ už u rekordu 2021 upozorňoval, že devět desetin nárůstu výdajů s covidem nesouviselo. Tehdy se to dalo schovat do nouze. Teď se nouze stala metodou.
Stát si k tomu dokonce zřídil hlídače. Úřad Národní rozpočtové rady stojí příští rok šestadvacet milionů korun. Za ty peníze rada několikrát do roka napíše, že se z trajektorie snižování deficitu stal nárůst a že slib konsolidace o sto třicet miliard v roce 2028 není k věření. Vláda radu vyslechne, poděkuje, a schodek posune o další desítky miliard. Instituce rozpočtové odpovědnosti se tak stala součástí metody: varování je zaplacené, založené, a nic z něj neplyne. Není to drahý úřad. Je to levný důkaz, že deficit nikdo nebere vážně.
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Vláda má po ruce dvě obhajoby, obě částečně pravdivé. První: struktura výdajů zamrzla a jedním rozpočtem neroztaje. Druhá: sousedé jsou na tom hůř a evropská doložka na obranu dovolí vykázat hezčí poměr k HDP. Ani jedna ale nevysvětluje, proč mají výdaje růst o šest a půl procenta a příjmy o necelé čtyři, když ekonomika není v recesi.
Sněmovna o tom ještě bude hlasovat. Může škrtat desítky miliard, aniž by zrušila valorizaci a dvě procenta na obranu. Může se tvářit, že tři miliardy ušetřené Motoristy byly reforma. Pamatujme si tohle: druhý nejvyšší schodek v dějinách země nepřichází s druhou nejvyšší krizí. Přichází s větou, že později ušetříme.