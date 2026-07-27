Když se vládě nechce do „úklidu garáže“. Jak ze státních rozpočtů vypudit dva vleklé neduhy

Michal Skořepa
Názor   15:00
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Vláda České republiky. U mikrofonu je premiér Andrej Babiš. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Vládní většina v Poslanecké sněmovně na jaře schválila výrazné změny pravidel, kterými se má řídit tato vláda (a další vlády v budoucnu) při hospodaření s veřejnými penězi a podle kterých mají fungovat také instituce, které mají hospodaření vlády v zájmu nás všech kontrolovat.

Zákon, který tyto změny přináší, budí značný odpor: Sněmovně ho k přepracování vrátili senátoři a před pár dny ho vetoval i prezident Petr Pavel. Negativní postoj Senátu i prezidenta je podle mého soudu zcela na místě.

Teď už je to fakt válka

Navrhované změny jsou totiž z pohledu zdraví a stability českých veřejných financí velmi nebezpečné. Je jich celá řada; následující řádky se zaměří jen na jednu z nich, která se dá označit třeba jako „investiční výjimka“.

Podle ní by se investice do velkých dopravních a dalších důležitých staveb veřejného významu (v celkovém objemu až tisíců miliard korun) nezahrnovaly do celkových výdajů při výpočtu schodku státního rozpočtu. Zdánlivě bohulibým smyslem tohoto návrhu zřejmě je získat možnost provádět takové investice, aniž by oficiálně vykazované rozpočtové deficity dosahovaly závratných hodnot.

Až potud je úvaha autorů návrhu správná: české státní rozpočty jsou rok za rokem natolik deficitní, že pro navýšení investic nechávají skutečně poměrně málo místa. Ale řešení navržené v inkriminovaném zákoně je zcela nesprávné.

Politická pohodlnost

Základní problém je v tom, čím je prostor pro přijatelný deficit v současnosti naplněn. Coby voliči jsme už před lety dovolili našim vládám, aby postupně zvýšily běžné (provozní, spotřební, neinvestiční) výdaje vysoko nad rozpočtové příjmy. Prostor pro deficity je tedy z velké části zabrán právě běžnými výdaji – asi jako když se naše auto nevejde do garáže, protože velká část garáže je zaplněna haraburdím, které v ní nemá co dělat.

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Převis běžných výdajů nad příjmy je špatný nejen proto, že kvůli němu není v rámci rozumné výše deficitu dost prostoru pro investice. Ještě horší je jiný důsledek takového převisu, důsledek méně účetní a více etický: pokud financujeme část svých běžných výdajů dluhem (protože nám na ně nestačí naše příjmy), přenášíme tak náklady našeho dnešního blahobytu na další generace.

Jaký je tedy principiálně správný postup? Uvést do rovnováhy rozpočtové příjmy a běžné rozpočtové výdaje neboli docílit vyrovnaného „neinvestičního rozpočtu“, a takto uvolněný prostor pro rozumné deficity vyplnit investicemi (samozřejmě kvalitními, ze kterých budou mít další generace užitek). Z českých státních rozpočtů by tak zmizely hned dva vleklé neduhy: jak život na účet budoucích generací, tak nedostatek prostoru pro žádoucí investice.

Důvod, proč se vládě do úklidu garáže – tedy do vyrovnání příjmů a běžných výdajů – nechce, je zjevný: znamená to snížit výdaje nebo zvýšit daně nebo obojí zároveň. Cokoli z toho je politicky velmi nepopulární, zejména pokud vláda nehodlá podstoupit riziko a vynaložit námahu tím, že by se snažila voličům vysvětlit, proč jsou tyto nepříjemné kroky potřebné.

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Fialova vláda přece jen na tomto poli jistou odvahu a snahu projevila: svým ozdravným balíčkem vyhlášeným v květnu 2023 se pokusila aspoň částečně zmenšit převis běžných výdajů nad příjmy, a tím vytvořit v rámci limitů na deficity větší prostor pro investice. Balíček se setkal s velkým rozmrzením, ale spolu s následnými změnami penzijního systému dokázal perspektivu českých veřejných financí zřetelně zlepšit.

Babišova vláda teď volí zcela jiný, politicky mnohem pohodlnější postup: místo výdajových úspor nebo zvyšování daní si chce prostor pro investice vytvořit bokem, mimo standardní limity. Bude tak moci investovat, aniž by obyvatelé Česka museli přiškrtit svůj veselý život na dluh, a tedy na účet svých dětí. Česká populace tuto nespravedlnost vůči vlastním dětem buď nevidí, nebo na ni kašle.

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Těžko uvěřitelný plán

Za zmínku stojí, že nynější vláda nedávno odeslala do Bruselu čtyřletý plán, který slibuje od roku 2028 snižování rozpočtových deficitů v celkovém rozsahu srovnatelném se zmíněným ozdravným balíčkem Fialovy vlády. To by bylo velmi hezké. Jde ale o plán těžko uvěřitelný: jen velmi neurčitě naznačuje, jak k takovému snižování dojde a proč se do něj chce kabinet pustit sebevražedně v období krátce před parlamentními volbami.

Prezidentovo veto se od vlády pochopitelně dočkalo ostré kritiky. Ohledně výše popsané investiční výjimky prý ohrožuje zdejší zdravotnictví, výstavbu a podobně. Ve skutečnosti veto v podstatě jen upozorňuje na hrozbu, že vládní návrh dál posílí dosavadní nezdravé nastavení českých veřejných financí. Že kýžené investiční auto by se do deficitní garáže pohodlně vešlo, kdyby se vláda nebála z ní odstranit haraburdí nekrytých běžných výdajů.

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Z tohoto důvodu (a také dalších, které tady rozebrány nebyly), je odpor Senátu i prezidenta vůči vládním návrhům ohledně rozpočtových pravidel podle mého soudu zcela na místě. Návrhy však i přesto nejspíš vstoupí v platnost. Nezbývá než doufat, že vláda přece jen nakonec splní ohlášený plán, a začne rozpočtové deficity redukovat – a že se to bude odehrávat cestou sbližování příjmů a běžných výdajů, nikoli cestou snižování slibovaných investic.

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