Státní rozpočet si zaslouží reparát. Pro dobro naší země

Pro vytvoření a udržení kvalitní ekonomické základny, sloužící jako podhoubí prosperity, je klíčový státní rozpočet. Jeho příprava i schvalování pro rok 2025 bylo tak novátorské činění, že sláva a čest patří všem dříve ověřeným postupům. Nejdříve vláda utajila jeho přípravu, což se stalo od roku 1989 poprvé.

Důvod, že se má prý předejít nedůstojnému handrkování jako za minulých vlád, řekla podle premiéra Fialy nejlepší vláda s poukazem na období vlád hnutí ANO, sociální demokracie (dnes Socdem) a lidovců. KDU-ČSL mezitím tradičně převlékla dres, takže posypána popelem na hlavách radostných aktuálními vládními funkcemi denunciaci nejen přešla, ale vesele podpořila.

S podzimem jsme zjistili, že nedůstojné handrkování se koná stejně, dokonce hnutí STAN si vymohlo přesun tří miliard na poslední chvíli dle svého gusta pro obce s ohledem na nepedagogické pracovníky. Ovšem výhrůžky ministra Beka, že pokud nedostane víc na školství, odmítnutou starostenští rozpočet, měly trvání loňského sněhu.

TOP 09, která vyhodila z ministerské sesle Helenu Langšádlovou pro údajnou neviditelnost, ji nahradila panem Ženíškem, který je viditelný jako inkoust ve tmě. A světe div se, byť nominálně se sice výdaje naplánované pro vědu a výzkum zvedly, plánu v poměru k HDP nedosáhly, průměru EU a OECD také ne a podle kandidáta do vedení Akademie věd ČR Pavla Barana vzhledem k inflaci poklesly o zhruba patnáct procent.

V zrcadle zbastleného rozpočtu

Strhla se nevídaná mela. I média nakloněná vládě začala přinášet nevídané zprávy. NERV, neboli ekonomická rada vlády, kterou si Fialova nejlepší vláda sama založila v roce 2022, ztratil nervy. Rozpočet má prý nadhodnocené příjmy a podhodnocené výdaje. Ani ekonomové, s vládou tradičně držící, nemohli mlčet, protože obraz v křivém zrcadle zbastleného rozpočtu i pro ně stal se důvodem obléci košili dobré pověsti, jež je bližší než kabát přízně mocných. Vládní poslanci a jednotlivé strany se prali, seč mohli, leč proklamovaná konsolidace veřejných rozpočtů vzala za své.

Nic se neušetřilo, strukturální deficit zůstal stejný, zato se zvedlo zadlužení státu. Za vše mluví fakt, že zatímco na začátku roku 2021 jsme se dozvěděli, že každý občan včetně kojenců dluží přibližně 191 tisíc korun, po třech letech vlády samozvané rozpočtové odpovědnosti je to přes 306 tisíc. Chování Pirátů, kteří hlasovali nyní proti návrhu státního rozpočtu, byť u sestavování rozpočtu byli, než je z vlády vyhodili v pokusu hodit neúspěchy na ně (jakkoliv sami nic pořádného za tři roky neudělali a své sliby nesplnili), to je už jen humorná burleska.

Do absurdní komedie přibyla další postava, když ekonomický poradce prezidenta Petra Pavla přišel s tím, že takový rozpočet by nedoporučil prezidentovi podepsat. Stojí totiž na vodě, má nadhodnocené příjmy a podhodnocené výdaje. Na tomto místě se sluší říci, že parlamentní opozice – hnutí ANO a SPD – tyto i další výhrady říkala celou dobu. A mimoparlamentní také, v čele se Stačilo! a Socdem.

Fatální vada

Vyčítat ministru Stanjurovi, že se netrefí na každou miliardu, by bylo příliš přísné. Vzhledem k tomu, že nikdo nemá křišťálovou kouli, je zřejmé, že se trefit zcela nelze. Fakt, že mu Eurostat s železnou pravidelností napočítá vyšší schodek, může být podklad pro debatu o metodice (i když - ruku na srdce - mimorozpočtové půjčky, přepůjčky, vyvádění prostředků do SFDI atd., to dává za pravdu spíše Eurostatu). To, že v minulosti mělo více ministrů na výběr sestavit příliš optimistický nebo pesimistický rozpočtový odhad, je nasnadě. To, že počítá Stanjura s příliš optimistickým růstem ekonomiky, není novum – vzpomeňme jen na rozpočtové zhůvěřilosti Miroslava Kalouska.

Stajnurův, a tím také Rakušanův, Jurečkův/Výborného, Pekarové Adamové a také Bartošův/Hřibův rozpočet má jinou, ovšem naprosto zásadní a fátální vadu. Počítá se zákony, které ještě neexistují. Například ohledně podpory obnovitelných zdrojů, platů politiků nebo kolem náročných profesí a penzí. Proto si zaslouží vrátit do Poslanecké sněmovny, tam mohou poslanci udělat reparát a pak, až budou všechny zákony na světě, může vláda využít svého svatého práva sestavit si státní rozpočet, jak uzná za vhodné. Dát možnost k reparátu pro dobro naší země může nyní aktuální nájemce Pražského hradu.

Víme, že prezident Petr Pavel není nositelem originálních nebo alespoň tradičních politicko-ekonomických myšlenek, přístupů či postupů. Jeho dosavadní životní dráha ho nepřivedla k politické ekonomii v praxi ani teorii. Má však své poradce, ti promluvili veřejně a jasně. Pokud se nechce i Pavel upatlat nevábností rozpočtu nestojícím na aktuálně platných zákonech, dá šanci poslancům na reparát. Pro dobro naší země.

Když včera bývalá ministryně financí Alena Schillerová mluvila o hanbě aktuálních rozpočtářů, byla to slova, jež mohou s klidem a oprávněně rezonovat v uších, srdcích i myslích všech se smyslem pro spravedlivou hru padni komu padni, bez ohledu na vlastní politické přesvědčení. Protože stavět zákony na zákonech, které ještě neexistují, je opravdu zhůvěřilost.