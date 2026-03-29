Povyk kvůli úředníkům. Skutečná rizika pro Česko jsou zcela jiná

Ano, někdy to může být oprávněné. Bizarní pobouření však zaznívá i tehdy, když odcházejí lidé, jejichž kompetence či integrita byly dlouhodobě zpochybňovány.
Debata se tak soustředí na viditelný povrch problému. Mnohem méně pozornosti věnujeme otázkám, které jsou pro fungování státu důležitější.
Střídání lidí – pravidlo, nikoli výjimka
Při každé změně vlády dochází k obměně části aparátu. Nová politická reprezentace si přivádí vlastní spolupracovníky a snaží se získat kontrolu nad klíčovými institucemi. Není to specifikum dneška, ale konstantní rys polistopadového vývoje.
Vznikají při tom individuální nespravedlnosti. Ale představa, že státní správa je nebo může být zcela oddělena od politické moci, neodpovídá realitě. Zákon o státní službě měl tento vliv omezit a zajistit kontinuitu. V praxi však nikdy nefungoval tak, aby zabránil odchodům nepohodlných lidí. Politická moc si vždy našla cestu, jak prosadit své personální preference.
Soustředit se pouze na samotné výměny proto znamená krátkozraké popisování příznaků nemoci našeho státu, zatímco vlastní příčiny zůstávají stranou.
Neviditelná koncentrace moci
Podstatnější je jiný trend, který zůstává na okraji debaty: kumulace ekonomické a tím i politické moci.
Globálně dnes deset procent těch nejbohatších vlastní tři čtvrtiny světového bohatství, zatímco polovina populace disponuje jen dvouprocentním podílem. Konkrétní česká data nemáme, ale v kumulaci bohatství patříme mezi šampiony. Podle Forbesu máme v roce 2026 jedenáct dolarových miliardářů, což je v přepočtu na počet obyvatel relativně vysoké číslo i v rámci Evropy.
Nejde jen o bohatství samotné. Velký kapitál si přirozeně vytváří vazby na politiku i média. Ne vždy přímo, často nenápadně a obtížně dohledatelně. Vliv se tak neuplatňuje jednorázově, ale systematicky prostřednictvím rozhodnutí, která na první pohled nevzbuzují pozornost.
Diskuse o střetu zájmů vedly k přijetí různých zákonných opatření, jejichž efekt je však omezený a především iluzorní. Formální oddělení vlastnictví, například prostřednictvím svěřenských fondů, neznamená oddělení od skutečného vlivu. Paměť, motivace i vazby zůstávají, i když je majetek formálně a na určitou dobu odložen.
Na druhou stranu si nelze realisticky představit, že by kvůli koncentraci majetku bylo možné komukoli zakázat vstup do politiky nebo přímo do vlády. Bylo by to nejen problematické, ale i nespravedlivé. A to ani nemluvím o naivní představě, že prodejem majetku se cokoliv změní – opět totiž bude někde, tedy v čemsi konkrétním, uložen. Nebude třeba pobírat dotace, ale preferován může být i tak.
Stát jako místo, kde se vlivy potkávají
Vedle ekonomické moci je klíčové, kdo řídí samotné státní instituce. Právě zde se jednotlivé vlivy koncentrují a přetavují do konkrétních rozhodnutí.
Zkušenost posledních let ukazuje, že velké kauzy se opakovaně odehrávají ve státních nebo veřejnoprávních strukturách. Stačí se podívat na státní a krajské nemocnice, státní podniky nebo veřejnoprávní zdravotní pojišťovny. Politická reprezentace dosazuje vedení, které tyto instituce řídí, a tím nepřímo ovlivňuje jejich fungování. V některých případech jsem to měl možnost sledovat i osobně.
V tomto kontextu nejsou aktuální personální změny ničím překvapivým. Jsou dlouhodobou součástí systému, nikoliv jeho narušením. Ten, kdo v něm delší dobu pracoval, to dobře ví. Za touto kritikou tudíž více vidím politickou motivaci než aktuální zděšení či péči o fungování státu.
Méně státu, méně příležitostí ke zneužití
Pokud hledáme skutečné řešení, neměli bychom se soustředit jen na to, kdo ze služeb státu odchází, ale především na to, jak kompetentní, pracovití a vnitřně nezávislí lidé je nahrazují. Podstatný je také rozsah prostoru, ve kterém se tyto změny odehrávají. Jinými slovy, čím větší je role státu, tím více příležitostí vzniká pro propojení politické, ekonomické a institucionální moci. A tím hůře bude systém fungovat.
Debata o jednotlivých výměnách v popisovaných strukturách je tak, podle mého názoru, zavádějící. Se vším respektem k ovlivnění konkrétních kariér se domnívám, že skutečný problém netkví v personálních obměnách, ale v tom, jaký systém nám zde zůstává. Pokud ten nezměníme, budou se střídat jen jména a média to podle politických preferencí budou hájit nebo kritizovat. Podstata však zůstane stejná.