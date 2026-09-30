Vláda chce škrtnout deset procent úředníků. Nebo snad raději učitelů?

Šéfka jeho kanceláře Tünde Bartha přinesla na minulé zasedání vlády návrh, aby všichni ministři ve svých resortech a podřízených organizacích škrtli deset procent míst.
Ministři tím byli prý dost zaskočeni. Zejména ti, kteří už místa seškrtali a teď by měli provádět další škrty. Navíc v situaci, kde tu není žádné rozhodnutí o tom, že by se snížilo množství práce, které mají úřady dělat. Prostě se má mlčet a škrtat. Bude to ostatně dobrá reklama před volbami. Barthu podpořil premiér Babiš s tím, že deset procent není problém a ministři se mají snažit. A udělat to do konce roku. A je to. Teď jsou dvě možnosti. Buď to dopadne jako vždycky, nebo ještě hůř.
Věčná snaha
Jako vždycky znamená, že se ukáže, že něco takového je neproveditelné. Protože někde lze lidi propustit, ale někde prostě ne, protože je tam ze zákona moc práce. A protože zákony nikdo příliš měnit nechce – ono to dlouho trvá a je to složité – lidé se nepropustí. Respektive propustí se jich méně a ne plošně. Zároveň se zjistí, že se až tak moc neušetří, protože samotní státní úředníci nejsou až tak drazí. Ostatně tak to pravidelně dopadalo v minulosti.
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České vlády se pokoušejí zeštíhlovat státní aparát prakticky od poloviny devadesátých let. Už Klausova vláda stanovila pro rok 1996 limity na snížení počtu pracovníků ústředních orgánů státní správy o tři procenta a okresních úřadů o pět procent. Zeman pak chtěl na přelomu tisíciletí redukovat státní aparát výměnou za zvýšení platů, Špidlova vláda plánovala do roku 2006 zrušit šest procent míst a podobné pokusy následovaly za Topolánka, Nečase, Babiše i Fialy.
Druhou možností je, že se prostě začne propouštět bez ohledu na to, jestli bude nebo nebude stát pořádně fungovat. S tím, že se to ostatně pořádně projeví až za nějakou dobu. A když se zjistí, že se moc neušetří, začne se propouštět jinde. Kde, to je jasné. Samotných státních úředníků je asi 75 tisíc. Tam se moc ušetřit nedá. Ale lidí placených státem je skoro půl milionu. Tam už se logicky uspořit pořádná suma dá.
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Hodně zaměstnanců pracuje ve školství, početní jsou také hasiči a policisté a docela dost je vojáků. Tam se ale asi propouštět nebude, armáda se má spíše zvětšovat, stávka hasičů nebo policistů by vládě nepřišla právě vhod. Takže zbývají učitelé. Náznaky tu jsou. Už kolem sestavování rozpočtu se ozývaly hlasy, že právě na školství by se mohlo ušetřit. Jenže je skutečně nejlepší nápad šetřit zrovna na dětech a jejich vzdělávání?