Zavřené obchody o svátcích. Jsou Češi křesťané, milovníci konzumu, či štvanci vlastní pohodlnosti?

Martin Zvěřina
Komentář
Současná právní úprava prodejní doby během státních svátků je, velice natvrdo řečeno, „úplně blbá“. Nikdo pořádně neví, ve kterých svátcích může počítat s tím, že si nakoupí a během kterých ostrouhá. Není v tom žádný systém, proč si na Svátek práce nakoupit mohu a na Den vítězství nikoli?
To vědí jen zákonodárci ČSSD, kteří tuhle oslovinu vymysleli, a když jsme se jich tenkrát my novináři ptali, zda v tom vidí nějaký smysl, ujišťovali nás, že zajisté. Politická smrt ČSSD je následkem podobných politik, které si pomatenci, již se dostali k moci, vymysleli v naději, že bude skvělé, když zakážou prodej o svátcích, ale jen někdy. To byl kardinální omyl, protože spokojený není nikdo. Nicméně tato náhodná selekce „zavřených“ svátků funguje v zemi již deset let.

Nezoufejme! Světodějná civilizační otázka, jak to bude s prodejem o svátcích, bude brzy znovu otevřena. Skupina poslanců ODS přichází s tradičním stranickým návrhem na zrušení zákazu prodeje o svátcích. Není to poprvé, ale doposud se nenašla ve sněmovně žádná širší shoda na tom, jak by měl model prodeje vypadat. Lidovci se již nechali slyšet, že vystoupí s protinávrhem, aby byl maloobchodní prodej zakázán během všech svátků.

Návrat mnohokrát slyšených argumentů

Trochu to vypadá jako souboj tradicionalistů, tedy lidovců, kteří mají za to, že svátky se mají světit, a tedy nikdo nemá pracovat, a milovníků kapitalismu, kteří nám vyprávějí srdceryvné příhody o tom, jak zákazy komplikují ubohým kapitalistům život. Samozřejmě, že maloobchodní prodejci, zejména řetězce, jsou pro zrušení zákazu, slibují si vyšší tržby i vyšší zisky.

Odborářská či, chcete-li, dělnická argumentace, že o svátcích si mohou zaměstnanci maloobchodu alespoň odpočinout a být s rodinami, má zastání jen u Pirátů. Motoristé se zatím nevyjádřili a závěr Borise Šťastného, že současnou úpravu by zrušil, nelze zatím považovat za stanovisko strany.

Mnozí z nás patrně při parlamentní debatě prožijí déjà vu, protože se budou do zhloupnutí opakovat mnohokrát slyšené argumenty o svobodě podnikání, přemíře regulací i možnosti pro pracující si více vydělat. Na druhé straně uslyšíme něco o tradičních křesťanských hodnotách, právu na odpočinek i hygieně práce.

Lépe plánovat

A co takhle zkusit do trochu nudného sporu vnést nový prvek? V posledních letech mnozí žonglují s pojmem odolnost. Jak ji máme jako společnost kolektivně trénovat a jak by nám prospělo, kdybychom byli připravenější na nejrůznější nesnáze. Co se na zavřené obchody podívat přes odolnost? Nenutí náhodou mnohé lépe plánovat a nespoléhat se na vždy otevřené chrámy konzumu? Není to alespoň pozvolný náběh na to, vytvořit v domácnosti jedno či dvoudenní zásobu potravin? Možná se smějete, ale leckterý spolubližní je ze zavřených obchodů úplně vyveden z míry.

Obávám se však, že se to neujme, protože dle soukromého minivýzkumu se nešťastníci neschopní plánování či sebeomezení nejčastěji uchylují k praktice, že skáčou do auta, jedou „na nejbližší pumpu“, případně si objednají dovoz nejrůznějších hloupostí přímo do bytu.

Patrně se té ohrané ideologické bitvě plné stereotypů nevyhneme. Hlavně aby z toho zase nevzešlo nějaké „promyšlené“ řešení, kterému rozumí jen jeho autor.

