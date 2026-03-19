Zavřené obchody o svátcích. Jsou Češi křesťané, milovníci konzumu, či štvanci vlastní pohodlnosti?

To vědí jen zákonodárci ČSSD, kteří tuhle oslovinu vymysleli, a když jsme se jich tenkrát my novináři ptali, zda v tom vidí nějaký smysl, ujišťovali nás, že zajisté. Politická smrt ČSSD je následkem podobných politik, které si pomatenci, již se dostali k moci, vymysleli v naději, že bude skvělé, když zakážou prodej o svátcích, ale jen někdy. To byl kardinální omyl, protože spokojený není nikdo. Nicméně tato náhodná selekce „zavřených“ svátků funguje v zemi již deset let.
Nezoufejme! Světodějná civilizační otázka, jak to bude s prodejem o svátcích, bude brzy znovu otevřena. Skupina poslanců ODS přichází s tradičním stranickým návrhem na zrušení zákazu prodeje o svátcích. Není to poprvé, ale doposud se nenašla ve sněmovně žádná širší shoda na tom, jak by měl model prodeje vypadat. Lidovci se již nechali slyšet, že vystoupí s protinávrhem, aby byl maloobchodní prodej zakázán během všech svátků.
Návrat mnohokrát slyšených argumentů
Trochu to vypadá jako souboj tradicionalistů, tedy lidovců, kteří mají za to, že svátky se mají světit, a tedy nikdo nemá pracovat, a milovníků kapitalismu, kteří nám vyprávějí srdceryvné příhody o tom, jak zákazy komplikují ubohým kapitalistům život. Samozřejmě, že maloobchodní prodejci, zejména řetězce, jsou pro zrušení zákazu, slibují si vyšší tržby i vyšší zisky.
Odborářská či, chcete-li, dělnická argumentace, že o svátcích si mohou zaměstnanci maloobchodu alespoň odpočinout a být s rodinami, má zastání jen u Pirátů. Motoristé se zatím nevyjádřili a závěr Borise Šťastného, že současnou úpravu by zrušil, nelze zatím považovat za stanovisko strany.
Mnozí z nás patrně při parlamentní debatě prožijí déjà vu, protože se budou do zhloupnutí opakovat mnohokrát slyšené argumenty o svobodě podnikání, přemíře regulací i možnosti pro pracující si více vydělat. Na druhé straně uslyšíme něco o tradičních křesťanských hodnotách, právu na odpočinek i hygieně práce.
Lépe plánovat
A co takhle zkusit do trochu nudného sporu vnést nový prvek? V posledních letech mnozí žonglují s pojmem odolnost. Jak ji máme jako společnost kolektivně trénovat a jak by nám prospělo, kdybychom byli připravenější na nejrůznější nesnáze. Co se na zavřené obchody podívat přes odolnost? Nenutí náhodou mnohé lépe plánovat a nespoléhat se na vždy otevřené chrámy konzumu? Není to alespoň pozvolný náběh na to, vytvořit v domácnosti jedno či dvoudenní zásobu potravin? Možná se smějete, ale leckterý spolubližní je ze zavřených obchodů úplně vyveden z míry.
Obávám se však, že se to neujme, protože dle soukromého minivýzkumu se nešťastníci neschopní plánování či sebeomezení nejčastěji uchylují k praktice, že skáčou do auta, jedou „na nejbližší pumpu“, případně si objednají dovoz nejrůznějších hloupostí přímo do bytu.
Patrně se té ohrané ideologické bitvě plné stereotypů nevyhneme. Hlavně aby z toho zase nevzešlo nějaké „promyšlené“ řešení, kterému rozumí jen jeho autor.