A tak vznikaly zápletky, které by nedal dohromady žádný absurdní dramatik, jako když Daniel Hůlka, jehož laur je víc než sporný a dostal ho hlavně za to, jak účinně se k Zemanovi tulil, mu medaili vrátil. Prý proto, že prezident nehezky mluvil o umělcích, což pěvci dřív nevadilo, ale pak se fakt naštval a veřejně kňoural, jak se v příteli zklamal a že medaili už nechce. Pověst neříká, zda ji doopravdy vrátil, ale celé to bylo hodně zábavné.