Aby vyznamenání mělo smysl. Opět začíná společenská hra „komu to prezident dá?“

Komentář

Státní vyznamenání je rituál, bez něhož by se pokroková a digitální společnost obešla. Jak by to vypadalo, kdyby sněmovnu, Senát i úřad prezidenta ovládli Piráti? Možná by občané hlasovali na digitálním fóru, prezident by výsledek podepsal elektronicky a vyznamenaným by řády přišly do datové schránky. Ale k zemi, kde prezident sídlí na středověkém královském hradě a jezdí na koni (pardon, to byl TGM, Petr Pavel jezdí na motorce, ale v principu to vyjde nastejno), rituály prostě patří. I poddaní (pardon, občané, voliči) to tak chtějí.