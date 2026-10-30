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Státní svátek prezidenta z Boží milosti. Současný formát udílení vyznamenání je hybrid

Ondřej Fér
Názor   15:00
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Prezident republiky propůjčil Řád bílého lva občanské skupiny II. třídy in...

Prezident republiky propůjčil Řád bílého lva občanské skupiny II. třídy in memoriam paní Věře Čáslavské, sportovní gymnastce, sedminásobné olympijské vítězce, výrazné osobnosti československého olympijského hnutí a odvážné obhájkyni svobody a úcty k člověku, za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti sportu a za významné proslavení vlasti v zahraničí. Vyznamenání za ní přebrala její dcera. (28. října 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Prezident republiky propůjčil Řád bílého lva občanské skupiny III. třídy paní...
Státní svátek 28. října je neodmyslitelně spojen s předáváním státních...
Prezident republiky propůjčil Řád bílého lva občanské skupiny II. třídy in...
Prezident republiky propůjčil Řád bílého lva občanské skupiny III. třídy paní...
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Státní vyznamenání v podobě, jak je známe, jsou spíš monarchistický relikt než republikánský institut. Každý rok připomenou, jak málo umíme žít věci veřejné. V republice by oceňování zásluh mělo vycházet ze svaté trojice institucí, pravidel a transparentnosti. Pojďme si ty tři projít jednu za druhou.

Instituce máme slabé a slábnoucí. Obcházení pravidel je přinejmenším tolerovaným národním sportem. S transparentností na tom jsme tak, že se těžko někdy dozvíme, v čích hlavách a proč se vylíhl nápad poslat do prezidentské volby penzionovaného vojáka.

O vyznamenáních u nás rozhoduje především vůle jedné viditelné osoby, prezidenta, a skupiny jeho blízkých. Prezident má širokou diskreční pravomoc, návrhy parlamentu a vlády jsou nezávazné a kritéria jsou natolik obecná, že do nich prezident může promítnout téměř cokoliv.

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Celý ceremoniál ve Vladislavském sále — s řády, řetězy, hvězdami a slavnostním předáváním — vizuálně i symbolicky navazuje na monarchistickou tradici, v níž panovník z Boží milosti veřejně projektuje svou posvátnou moc.

Zásluhy i mediálně známé tváře

Zároveň je to formát populistický. Vágní kritéria a tlak na veřejnou odezvu vedou k tomu, že se oceňují nejen skutečné zásluhy, ale i mediálně známé tváře, sportovci, baviči nebo jinak populární osobnosti. Jednou ročně se z toho stává divadlo pro veřejnost. Výběr pak slouží i jako signál: „jsem blízko lidem“, „oceňuji to, co rezonuje“.

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Petra Pavla je třeba ocenit za to, že jím představená sestava vyznamenaných je jakýmsi mediánem, na kterém se v podstatě shodnou všichni. Počkejme nicméně na příští rok, kdy Pavlovi stratégové začnou zbrojit a polarizovat společnost před startem kampaně na další hradní pětiletku.

Skutečně republikánský přístup by každopádně vypadal jinak: jasná a zveřejněná kritéria, nezávislý hodnotící mechanismus, omezená diskrece hlavy státu a důraz na zásluhy spíš než na ceremonii a popularitu. Současný formát je hybrid — monarchistický v moci a symbolice, populistický v praxi. A právě proto je zpochybnitelný jako celek, ne jen v jednotlivých případech.

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