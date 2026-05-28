I když někdy je opatrnost na místě, neboť debatu o vyznamenání skupiny bratří Mašínů jsme absolvovali opakovaně, aniž by něco přinesla. Pro mnohé jsou naprosto nepřijatelní a vzhledem k tomu, že i prezident Petr Pavel řekl, že je nevyznamená, Senát je i letos vynechal.
Proč senátoři navrhují tolik mrtvých k vyznamenání? Lze to možná pochopit u odbojářů. Ale proč vyznamenávat Alici Masarykovou? Aby se na ni nezapomnělo? No to snad ne, její role v první Československé republice je možná nedoceněná, ale rozhodně není zapomenutá. Otázka, jak její dekorování pomůže veřejnosti v tom, aby si uvědomila její význam, zůstává nezodpovězena. U filmaře Karla Zemana je návrh též absurdní, tento umělec své jméno v dějinách světové kinematografie má a to na významném místě i bez metálu.
Ve stínu politiků, lékařů a soudců
Mají se kandidáti vybírat podle kritéria „tenhle ještě nic nedostal“? Trochu to postrádá smysl. Senátoři se probírají i dávno vyznamenanými osobnostmi a vymýšlejí, jak je „povýšit“, aby měli splněno a nezpůsobili nějaký rozruch. Marně čekáme, kdy se pohled horní komory rozšíří a senátoři se konečně podívají jinam než mezi politiky, funkcionáře státu a populární osobnosti. Cožpak nemáme manažery, advokáty, konstruktéry, filantropy, pracovníky charity, kteří se vyznamenali? Máme, ale stojí v obřím stínu politiků, lékařů a soudců.
Musíme zpětně přiznat zásluhu Miloši Zemanovi, který výběr značně rozšířil o zpěváky, sportovce a další, kteří možná u někoho vzbudili odpor, ale alespoň se pokusil výběr rozšířit. Bez rozšíření okruhu kandidátů přestanou být vyznamenání důležitá.
Pokud naše republika vydrží další století a donekonečna nepřestaneme vyznamenávat již dávno vyznamenané, zasloužilé a „bezpečně prověřené“ odbojáře, případně definitivně mrtvé politiky a další nepochybné osobnosti minulosti, máme velkou šanci, že vyznamenání nakonec nebudou nikoho zajímat. Okruh vyznamenaných bude předem jasný.
Jak se vyhnout diskusi
Cožpak si senátoři nejsou vědomi, že vyznamenáním vyzdvihují dotyčného a říkají (samozřejmě společně s prezidentem): tohle je osoba, které si vážíme. Nevědí, že je vyznamenání určené hlavně živým? Mrtvých hrdinů si samozřejmě vážíme, ale byli bychom raději, kdyby tu byli s námi.
Jenže senátoři si váží především sebe a sobě podobných, takže mezi navrženými je velice málo žen a už vůbec ne osobnosti, které vyčuhují, vzbuzují diskusi, zkrátka jsou nějak nepohodlné, ale zároveň je jejich význam neoddiskutovatelný.
Vypadá to, že mechanismus výběru je v mentalitě pevně zakořeněn, možná tedy platí poučka, je-li rok končící osmičkou, musí dostat vyznamenání někdo z Mužů 28. října a někdo z aktérů roku 1968. Hlavně se vyhněme současnosti.