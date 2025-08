Jak je to s povahou státních zástupců. Musejí být zlí?

Kdybych měla věc hodit na papír, zabralo by to nanejvýš půl stránky. Čin jasný, oběť jasná, pachatel jasný. O čem může těch šest tisíc stran pojednávat? Jistě, mohou tam být nějaké lékařské zprávy o duševním stavu pachatele, o zdravotním stavu poškozeného, ale co dál?

Vlastně mám problém už s tím samotným slovem „poškozený“. Máme vzít na vědomí, že je politik poškozený? Co s poškozeným politikem? Jediné, co mne při pohledu na tlustospis o šesti tisících stranách napadá, je, že se musí podrobně zabývat i politikovými součástmi, knoflíky, ponožkami, botami se zvláštním zřetelem ke tkaničkám, a podobně.

Policisté a státní zastupitelství si na papírování zjevně potrpí. Pokud stačím sledovat, tisícovkami stran se vyznačují všechny kauzy a nejen na sousedním Slovensku, ale i u nás a také jinde ve světě. Čím to? Pro mne ty stohy papíru představují hradby, které brání soudní systémy, aby do nich nepronikl selský rozum. Nebo aspoň můj rozum.

Ptala jsem se nedávno muže, který kdysi krátce do soukolí nahlédl, co si o tom myslí. Myslí, že stohy patří k věci. Taky jsem se ho ptala, jak je to s žalobci, konkrétně s jejich povahou. Musí být zlí? Je to podmínka přijetí do stavu? Člověk chápe, že když je někdo žalobce, neboli státní zástupce, bude u soudu požadovat pro obžalovaného trest, protože to je prostě jeho role, ale proč není žalobcům žádný dost vysoký? Tři roky natvrdo za pěstování marihuany jsou jim málo. Odvolávají se a žádají pět. Čtyři roky za nedovolené dotyky neberou, nárokují šest, a vyšší soud někdy opravdu vyhoví.

Sama bych považovala i jediný rok kriminálu mezi potetovanými násilníky za dostatečně důraznou represi, rozuměj pro nenásilníka. Přihazovat další roky mi připadá jako kopat do ležícího. Státní zástupci (dříve prokurátoři) to mají jinak. Muž přitom míní, že jako lidi nemusí být zlí. Měl by to vědět, protože asi dva roky na prokuratuře pracoval.

Když ho začátkem sedmdesátého roku vyhodili, bylo to zdánlivě z politických důvodů, že nesouhlasil se sovětskou okupací. Já ale tušila, že pravá příčina konce mužovy prokurátorské kariéry by mohla být jinde. Když ta kariéra začínala, jednou u nás doma zazvonila jakási osoba, která mi vnucovala bonboniéru. Ptala jsem se proč a ona že proto, že mám hodného muže. Asi ji mohl dát zavřít a nedal. Jenže uznejte, k čemu by asi tak byl hodný žalobce? K ničemu.