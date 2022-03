Názor

Většinová vláda si prosadila prodloužení nouzového stavu. Může to kdykoli zopakovat a prodlužovat na jak dlouho bude chtít, to je zřejmé. Současná vláda považuje za ústupek, když z plánovaných dalších tří měsíců slevila na 58 dnů. Prý je to vstřícné gesto vůči opozici. Opozice a s ní i někteří právníci připouštěli prodloužení maximálně o 30 dní, jiná délka je prý neústavní.