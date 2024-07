Pomaleji, déle a čím dál dráž. Na bydlení se bude pořád čekat dlouhé roky

I kdyby psal normu Chuck Norris, budeme na bydlení čekat roky a roky. Problém není ve formátu povolovacího řízení, ale v neskutečném množství předpisů a požadavků, které od stavebníků vyžadujeme.

Dokud se bude muset dělat radonový průzkum i tam, kde je jeho výskyt dlouhodobě zanedbatelný; dokud bude mít samotná norma na bleskosvod 65 stránek; dokud nemůžete zkolaudovat dům bez mohutného podzemního zádržného systému na dešťovou vodu (i když nehodláte nikdy nic pěstovat); dokud lidé dojíždějí domů o hodinu déle, protože se v mostních pilířích zahnízdily jiřičky (ano, to se právě děje ve Štěchovicích a Hradištku, přičemž jiřiček je v Evropě deset až dvacet milionů); dokud uzavřeme oblíbený volnočasový areál v centru města jen proto, že před 60 lety kdosi vepsal do jakéhosi plánu „armádní území“, i když tam žádné vojsko už 30 let není a nechce být (Karlínská kasárna v Praze), tak budeme stavět čím dál déle, pomaleji a dráž.