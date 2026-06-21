V debatě o stavebním zákoně nejde jen o to, jak rychle stavět, ale co postavíme

V debatě o novele stavebního zákona se mluví hlavně o rychlosti. Je to pochopitelné, povolování u nás trvá neúnosně dlouho a každý měsíc, natož rok navíc značně navyšuje náklady projektu. Jako architekta mě ale ještě víc zajímá otázka, která v té debatě skoro zaniká, totiž jaká města a jakou krajinu nám nová pravidla dovolí realizovat. Rekodifikaci stavebního práva si všichni přejeme mnoho let. Nejen kvůli rychlosti a složitosti samotné, ale proto, že současný systém kvalitě prostředí spíš překáží, než aby jí pomáhal.
Co na novele vítám nejvíc, je návrat plánování do rukou obcí a měst, které budou nově samy pořizovat své územní plány v samostatné působnosti, tedy reálně rozhodovat o tom, co a jak se na jejich území bude stavět. O této základní podmínce pro rozvoj území sídel a krajiny mluvím od počátku rekodifikačních snah, ovšem až dosud marně. Nikdo přece nezná dané území lépe než ten, kdo v něm žije a spravuje ho.
Krajská města navíc budou moci tvořit vlastní stavební předpisy, jak to dnes umí Praha, Brno a Ostrava, a reagovat tak na svá specifika – ať už jde o historické jádro nebo odlišný charakter a strukturu zástavby. Až tolik diskutovaná a nešťastně nastartovaná novela v komplexním pozměňovacím návrhu výslovně mluví o kvalitě veřejných prostranství jako o součásti rozvoje území. O krásném městě krátkých vzdáleností, o 15minutovém městě, ochraně volné krajiny a výstavbě uvnitř sídel. To je z mého pohledu možná nejdůležitější téma celé novely.
Cesta k vyšší kvalitě prostředí
Pravomoc plánovat má cenu jen tehdy, když cesta vede k lepší kvalitě prostředí, nejen k vyšší rychlosti. Rychlejší povolování, které vyprodukuje horší místa, je špatný výsledek. Smysl té změny vidím v tom, že důležité otázky o podobě území si rozmyslíme předem a vědomě v dobrém územním plánu, místo abychom je řešili případ od případu. To bude fungovat jen tehdy, když města novou pravomoc využijí s ambicí. Tedy s kvalitními plány, architektonickými soutěžemi a s péčí o veřejný prostor, ne jako zkratku, jak něco rychle protlačit.
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Rychleji stavět a uklidit po Pirátech. Co je třeba změnit, aby se začalo v Česku znovu budovat?
Samozřejmě chybí další krok, a to je rekodifikace územního plánování, která přinese tolik potřebné rozlišení celkového koncepčního plánu sídla a podrobnější, již více závaznou hladinu čtvrti, lokality, transformačního území… a ve vazbě na daňové zákony, které budou stimulovat k zástavbě stavebních parcel, ne mnoholeté spekulaci s nimi.
U památek sdílím cíl posunout se od pasivní konzervace k živému využití. Památka, která slouží současnému životu, je chráněná lépe než ta, kterou jen držíme pod skleněným poklopem. Princip přiměřenosti, tedy vážit ochranu hodnot s ostatními zájmy, považuji za správný. Zároveň se shoduji s mnoha kolegy na nutnosti ochrany širšího kontextu památek, sledování vedut – panoramat a dálkových pohledů, které tvoří součást hodnot, o které v zájmu zjednodušení nesmíme přijít. Jakými nástroji ji zajistíme, je k diskusi a je dobře, že se tato diskuse vede. Tohle je oblast, kde se vyplatí měřit dvakrát.
Města se staví v horizontu generací, ne volebních období. Pokud reforma opravdu dá samosprávám nástroje i odpovědnost plánovat s tímhle horizontem v hlavě – a pokud přitom neobětujeme kvalitu ve jménu rychlosti – může to být nejlepší příležitost za dlouhou dobu, jak začít stavět lépe, nejen rychleji. V tom vidím skutečný test téhle reformy.
Autor, praktikující architekt, je toho času předsedou České komory architektů