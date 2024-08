MACHALICKÁ: Taškařice s mostem. Nejde ani tak o jiřičky jako neschopnost smysluplně plánovat

Je to most průkopnický a nad Vltavou se klene velmi ladně. Dva duté betonové oblouky, na nichž je zavěšená mostovka, byly ve své době unikátní. Jeho projektant byl uznávaný stavební inženýr, konstruktér a specialista na mostní stavby. Kromě jiného spolupracoval s Josipem Plečnikem na Pražském hradě, jako statik třeba vypracoval projekt základu monolitu na schodišti do Rajské zahrady, byl také autorem zakrytí archeologických vykopávek na třetím hradním nádvoří.

V březnu 1939 Československo obsadili nacisté a zřídili protektorát a nový most otevřený na jaře se jim hodně hodil. V blízkém Hradištku později zřídili ženijní školu příslušníků SS a koncentrační tábor, celou oblast uzavřeli a lidé se z rozsáhlého území mezi Vltavou a Sázavou až k Benešovu a Sedlčanům museli vystěhovat.