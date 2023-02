Ať žije kolektivní Západ a ušmudlaný Východ k tomu

Vzpomněl jsem si na tuto knihu, když jsem před týdnem poslouchal Putinův projev k výročí bitvy u Stalingradu. Šéf Kremlu v něm totiž mimo jiné mluvil o tom, že Rusové jsou „už znovu (rozumějte stejně jako u Stalingradu) v situaci, kdy na ně útočí síly kolektivního Západu“.

Ta historická paralela mě zaujala. Putin je – stejně jako každý demagog – svébytným výkladem historie známý, ale tohle je zajímavý výtvor i na jeho poměry.

Vezměme si to popořadě – Putin tvrdí, že teď na Ukrajině, kterou se svými silami za posledních osm let už podruhé napadl, útočí „kolektivní Západ“ proti Rusku. Ne dost na tom – je tomu stejně jako u Stalingradu. Putin tím má patrně na mysli těch několik rumunských a maďarských divizí, které měly v zimě 1942 hlídat křídla Paulusovy šesté armády, ale rozprchly se při prvním náznaku sovětské protiofenzivy. Je to neslušné už jen kvůli těm Maďarům – zrovna hórthyovci (a orbánovci jakbysmet) přece ke kolektivnímu Západu – ať už je to cokoli – docela určitě nepatří.

Právě v těchto okamžicích se kremelská propaganda ukazuje v plné nahotě. Člověk jí ještě může věřit obavu z rozšiřování NATO, jistou frustraci z postupu Američanů po jedenáctém září i touhu po zajištění vlastní bezpečnosti. Když ale začne používat tropy stalinistické historiografie, člověk chápe, kolik uhodilo. Zákonitě pak musí ignorovat i všechno ostatní, co říká – jakkoli by tam třeba byly nějaké legitimní body.

Člověku tane na mysli výrok britského premiéra Asquitha v předvečer první světové války. Asquith, coby naprostá většina Britů přesvědčený, že si Srbové zaslouží od Rakušanů pořádný výprask, tehdy své milence napsal: „Ti Rakušané mají v mnohém pravdu. Jestli ale přepadnou Srbsko, jsou ten nejhloupější národ v Evropě.“ Voil`a!

Stejně jako většina propagandistů i Putin převádí do praxe vlastní chiméry. Až do 24. února nic jako kolektivní Západ neexistovalo a byla velmi malá šance, že kdy existovat bude. Od té doby jsme se tomu ale přinejmenším přiblížili, když se Evropa dokázala jednohlasně shodnout na podpoře Ukrajiny všemi prostředky.

Člověka nemůže než potěšit, jak velkou roli v tomto „kolektivním Západě“ hraje náš ušmudlaný Východ. Kdyby Poláci doslova nevyprovokovali Němce k odeslání leopardů, mohli jsme sledovat nekonečné výmluvy kancléře Scholze (v angličtině se mezitím vžil pojem „scholzing“) ještě několik let.

Kdyby Česká republika neposlala už v dubnu tanky T-72 (jako první země na světě, dlužno připomenout), těžko říct, kde by teď zbrojní dodávky Ukrajině byly.

Ať žije kolektivní Západ – a ušmudlaný Východ k tomu!