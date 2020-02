ŠTĚPÁNEK: Premiér je (asi) gay. Média nemají kádrovat podle sexuální orientace

PRAHA Peter Pellegrini, stále ještě slovenský premiér, je možná homosexuál. Na tuto „zásadní“ věc se ministerského předsedy zeptala v interview redakce slovenského týdeníku Plus 7 dní. Vydavatel listu posléze, údajně na premiérovu žádost, citlivou část rozhovoru odmítl zveřejnit a šéfredaktorka listu Katarína Šelestiaková vzápětí podala výpověď, prý kvůli cenzuře. Tolik základní osoby a obsazení.

Šelestiaková argumentovala mj. tím, že premiér „musí zvládnout otázky týkající se sexuální orientace“. Zejména prý za situace, kdy jeho strana (SMER-SD) vede politiku proti LGBT. Na Slovensku je z toho skandál, že kdejaký populista bledne závistí. Co si z toho odnést?

Jeden pohled říká: vydavatelé týdeníku si naběhli, protože s prudkou reakcí kvůli „cenzuře“ měli počítat, nota bene v předvolební atmosféře. Dalo se to udělat šikovněji. Třeba premiér mohl říci „na takto osobní otázky nebudu odpovídat“ a rozhovor ukončit. To je jistě pravda.

Snad ale tato kauza nese ještě jiné poselství. Co je to, prosím, za žurnalistiku, která z rozhovoru s premiérem udělá teatrálním způsobem téma, zda tento je, či není gay? Pokud ano, znamená to něco? A když není, znamená to něco jiného? Lepší? Horší?

Nemusíme být fandové pana Pellegriniho, nicméně tady je třeba se ho zastat. V případě politiků jsou zajisté otázky na tělo v pořádku. Zajímejme se i nadále důsledně o to, co dobrého/špatného ten či onen ve funkci udělal, co připravuje, jestli někomu nepřihrál „malou domů“ a tak dále. Ale ne o to, s kým a jak spí.

A pokud toto v týdeníku Plus 7 dní nepochopili, je načase zeptat se jich. Paní Kataríno, jak to máte v posteli nejraději? Klasika, či něco tvrdšího? Nebo už možná nic? Vy jako (byť již bývalá) šéfredaktorka vlivného periodika, které se zajímá o intimní život politiků, takové otázky přece musíte hravě zvládnout.