„Madam, prosím, neberte mi křídla,“ zní slavná replika z filmu Pearl Harbor. Přesně tak si v současnosti mohou připadat někteří piloti amerického letectva či námořnictva. Jejich nejelitnější stroje F-35 jsou totiž s bídou schopné provozu.
Centrální americký audit GAO vydal zprávu, podle které je plně bojeschopná jen jedna ze čtyř stíhaček. Alespoň částečně bojeschopných, to jest způsobilých k vykonání přinejmenším jedné z určených misí (boj stíhače proti stíhači, podpora pozemních sil či elektronický boj), přitom bylo v hospodářském roce 2025 pouhých 44 procent všech strojů. Jinými slovy více než polovina nejlepších letounů amerických ozbrojených sil nesměla do vzduchu.
Ve frontě na F-35 čeká také Česká republika. Pokud by platily současné statistiky zjištěné americkým auditem, plně bojeschopných by bylo pouze šest z 24 českých stíhaček.