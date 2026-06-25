Do vzduchu nemůže víc než polovina F-35, odhalil audit. Náprava má stát 290 miliard

Štěpán Hobza
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Stroj F-35A Lightning II Letectva Spojených států amerických | foto: United States Air Force

Úřad pro odpovědnost americké vlády (GAO) vydal zdrcující zprávu o bojeschopnosti moderních stíhaček F-35. Plně způsobilý k boji je podle ní jen jeden ze čtyř strojů. Náprava problému má stát dalších 290 miliard korun.

„Madam, prosím, neberte mi křídla,“ zní slavná replika z filmu Pearl Harbor. Přesně tak si v současnosti mohou připadat někteří piloti amerického letectva či námořnictva. Jejich nejelitnější stroje F-35 jsou totiž s bídou schopné provozu.

Centrální americký audit GAO vydal zprávu, podle které je plně bojeschopná jen jedna ze čtyř stíhaček. Alespoň částečně bojeschopných, to jest způsobilých k vykonání přinejmenším jedné z určených misí (boj stíhače proti stíhači, podpora pozemních sil či elektronický boj), přitom bylo v hospodářském roce 2025 pouhých 44 procent všech strojů. Jinými slovy více než polovina nejlepších letounů amerických ozbrojených sil nesměla do vzduchu.

Ve frontě na F-35 čeká také Česká republika. Pokud by platily současné statistiky zjištěné americkým auditem, plně bojeschopných by bylo pouze šest z 24 českých stíhaček.

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