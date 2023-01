Názor

Kdybych nešel do politiky, nikdy by mne nestíhali, říká Andrej Babiš. Má pravdu, ale ta pravda je irelevantní. Vstoupit do politiky se rozhodl dobrovolně a tímto krokem logicky přitáhl pozornost na sebe, svou rodinu, svůj byznys. V tomto ohledu nejde o nic tak zvláštního.