Stínové boje o televizní daň. Tento způsob financování je vhodné, správné, a především férové opustit

Jsou celkem tři, a to Česká tisková kancelář, Český rozhlas a Česká televize. ČTK je financována z vlastních zdrojů své činnosti. Současný boj se jí vůbec netýká. Ostatní dvě instituce jsou financovány prostřednictvím poplatků, rozhlasového a televizního. Ve skutečnosti jde ale o dvě daně, rozhlasovou a televizní.
Název „poplatek“ je v tomto směru velmi zavádějící. Právo rozumí poplatkem platbu za konkrétní čerpanou službu. Takzvaná dálniční známka je ideálním příkladem. Kdo chce využít dálnici, zaplatí, kdo po ní jezdit nepotřebuje, neplatí. Naopak daň je platbou bez přímé protihodnoty. Odvedena je do společné kasy a z ní jsou financovány veřejné služby, ať už je poplatník čerpá, či nikoliv. Tedy i ten, kdo nemá děti, přispívá třeba na chod školství.
Z uvedeného je zřejmé, že oba koncesionářské poplatky jsou svou podstatou daní. Platit je podle zákona pod hrozbou značné sankce musí každý, kdo vlastní zařízení způsobilé zobrazit vysílaný obsah. V případě domácností existuje alespoň úleva, že platbou je zatížena domácnost, nikoliv každý člen.
Poplatek? Ne, daň
Od změny prosazené minulou vládou ale značně vzrostla zátěž podnikatelů a zaměstnavatelů. Navíc platit se musí, i když vlastník rádia, televize, počítače, mobilu a dalších zařízení rozhlas či televizi vůbec nesleduje, respektive sleduje pouze soukromé stanice, nebo dokonce přímo pouze placené kanály. Je škoda, že se stále mluví o poplatku, nikoliv o rozhlasové a televizní dani. Věc by byla jasnější.
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Model „poplatků“ je navíc z mnoha důvodů překonaný, a dokonce nespravedlivý. V současné době ho používá lehce přes třetinu zemí Evropské unie, drtivá většina používá financování prostřednictvím státního rozpočtu. Může se zdát, daň jako daň, ale není to tak.
Především, pokud stát, respektive společnost přemýšlejí tak, že má existovat televize a rozhlas financovaný prostřednictvím daňové povinnosti, je férové, aby se o daň jednalo a také se s ní tak zacházelo.
U daně se automaticky počítá s tím, že každý platí i na služby, které nečerpá. Symbolicky a emočně, a o emoce v nynější situaci jde na prvním místě, je to nesmírně důležité. Nelze vysvětlit lidem, kteří například Českou televizi nesledují, že jí musí platit proto, že vlastní mobilní telefon. Navíc není pravda, že ji vůbec potřebují k tomu, aby byli objektivně informovaní.
Zákonná povinnost objektivního a vyváženého vysílání vyplývá ze zákona o rozhlasovém a televizním vysílání a dopadá na všechny držitele příslušné licence, tedy i na ty soukromé. Také není pravda, že bychom čerpali informace především skrze Českou televizi a Český rozhlas. Většina z nás tak činí prostřednictvím nejrůznějších zpravodajských webů během dne. Namístě je připomenout také roli ČTK, protože ona je zdrojem podstatné části sdělovaných informací.
I z těchto důvodů většina zemí EU používá financování přes státní rozpočet. Sdělení je jasné: z nějakých důvodů je vhodné mít veřejný rozhlas a televizi, nemusíte je sledovat, nebudete je platit přímo, bude to stejné jako třeba s financováním státních hradů a zámků. Mimochodem, když zákon určí mechanismus výpočtu prostředků určených ze státního rozpočtu pro Českou televizi a Český rozhlas, je to stejně „bezpečné“ a „změnitelné“ jako výše stávajících „poplatků“.
Financování přes státní rozpočet také spravedlivě rozloží zátěž na celou společnost. Rozhlasové a televizní „poplatky“ mají charakter daně z hlavy. Mají totiž stejnou výši pro samodůchodce, který má potíže uhradit náklady spojené s chodem své domácnosti, stejně jako pro průměrnou rodinu s dětmi anebo nadprůměrně vydělávajícího lékaře, bankéře či právníka. Přitom ti první u nás tvoří významnou část plátců.
Chyba v systému
Současné „poplatky“ navíc vedou k tomu, že hospodaření České televize a Českého rozhlasu nepodléhá kontrole ze strany nejkvalifikovanější instituce v naší zemi, tedy Nejvyššího kontrolního úřadu. Nejedná se totiž o státní majetek ani o státní prostředky. Přestože mají charakter daně!
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V době mezi lety 2011 a 2016 byla opakovaná snaha tuto kontrolu vůči oběma institucím umožnit. Pro široký odpor se to nepodařilo. A je to škoda. Protože zejména v souvislosti s Českou televizí se opakovaně objevují pochybnosti o způsobu zajišťování její činnosti, ale ty nelze nezávisle vyvrátit. Přitom kdyby se tak před 10 až 15 lety stalo, odpadl by jeden z důvodů časté kritiky.
Je tedy mnoho důvodů, proč je současný způsob financování České televize a Českého rozhlasu vhodné, správné, a především férové opustit. A je škoda, že se jitří emoce, namísto toho, aby se vše soustředilo na úsilí zachovat vhodnou výši prostředků na provoz obou institucí i při změně způsobu jejich přidělování.