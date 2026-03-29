Stíny totality časem zmizí. A co přijde potom?

A mimochodem, koncem 80. let jsme Rudé právo četli snad všichni (žertovalo se, že poprvé v jeho historii). Jako jediné totiž tisklo nekrácené projevy Michaila Gorbačova a my v nich dychtivě hledali mezi řádky každý náznak nějakého uvolnění.
Ale napadá mne v té souvislosti něco jiného: vzpomínáte si, jak už někdy kolem své sedmdesátky vypadali mnozí z těch, kteří nám vládli kdysi, nejen přímo z Moskvy, ale i zprostředkovaně odsud? Kolik vtipů se jen vyprávělo o stařeckých, někdy již viditelně nesvéprávných troskách?
Dnešní politici asi přece jen víc dbají o svou fyzickou a mentální kondici (tedy jak kdo, samozřejmě, nakonec našli se naopak i komunističtí funkcionáři, co zůstali ve formě) a pak je tu ještě obecný trend, kdy se zvyšuje délka dožití i délka profesní aktivity. Neboli se dá předpokládat, že se bude prodlužovat i doba, v níž aktivně stále působí a ještě budou působit lidé, za nimiž se táhne stín členství v Komunistické straně Československa či v horším případě údajné spolupráce s komunistickou tajnou policií.
Jsou to dnešní šedesátníci a sedmdesátníci, kteří byli před rokem 1990 dvacátníci a třicátníci a stáli na prahu kariéry v režimu, jehož konec si uměli představit jen stěží a v němž stranická legitimace byla považována za běžnou „pracovní knížku“. A mnoho dnešních občanů tyto politiky stále volí, vždyť do finále posledních prezidentských voleb poslali Andreje Babiše a Petra Pavla. Oba jsou fenoménem s mnoha příznivci a odpůrci. Pikantní je, že oba znepřátelené tábory si mohou z principu víceméně vyčítat to samé, to jest počáteční pragmatické ztotožnění protivníkova favorita s totalitním režimem, byť individuální cesty obou mužů pak byly odlišné.
Proč lidé stále preferují politiky vrhající stíny totality? Někomu je to asi srdečně jedno, hlavně když dostane příslib, že bude mít na talíři o jeden párek víc, někdo si zase do toho či onoho politika s komunistickou minulostí promítá tak trochu své vlastní komplikovaně kompromisní vztahy s někdejší totalitou, někdo prostě volí soukromé menší zlo či se rozhoduje podle vnějškové reprezentativnosti.
Říká se, že společnost se otočí, myšlenkově pročistí (či jak to nazveme) po nějakých čtyřech generacích. Od sametové revoluce jsme tedy přibližně v polovině. Pokud bude Petr Pavel znovu kandidovat na prezidenta a případně vyhraje, diskuse o komunistické minulosti politiků se potáhne dál a dál…
Až jednou konečně ustane, protože už tu nebude nikdo s touto minulostí, budou tu jen generace TikToku, AI a dalších, dosud třeba ještě netušených technologií, generace, které ostatně už dnes netuší, co to Rudé právo vlastně bylo. Bude vyhráno? Co tyto generace udělají? Nepůjdou za novými bludičkami, které začnou vrhat nové stíny?