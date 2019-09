STRÁNSKÝ: Pohled lékaře. Je Miloš Zeman v pořádku?

„Prezident Zeman dostane kvůli dehydrataci infuze.“ Takto zněly zprávy ještě včera večer. O den později nic víc, ani jeden další komentář. Proč?

Z (nejen) lékařského pohledu se jedná o informace, které jsou nekompletní a podezřelé, a to ze rovnou ze tří důvodů. Jako první je pozoruhodné, že prezident státu, který by údajně měl mít optimální stravu a pitný režim, se dostal do situace, při které musel dostat „rehydratační a minerální“ infuze přímo do krve. „To mu ten Ovčáček neumí podat sklenici vody?“ ptala se zdravotní sestra v mé klinice, když četla zprávu.

MUDr. Martin J. Stránský MD., FACP Český lékař, politik a vydavatel obnovené verze časopisu Přítomnost.

Je spoluzakladatelem a ředitelem Polikliniky Na Národní v Praze.

V medicíně má více než třicetiletou praxi.

Zjevně vznikla nestabilní situace, což vede k druhému bodu: když se to stalo jednou, nestane se to znovu, a co za tím tedy stojí? Odpověď na tuhle otázku neznám, protože se na ni ještě nikdo zřejmě nezeptal. Proč? Jako poslední je tu samotný přístup léčby tzv. lege artis, tedy na náležité odborné úrovni.

Žádný schopný lékař, který léčí pacienta s dehydratací tak, že ho musí dát na infuze, ho domů jen tak nepustí, natož aby nařídil domácí infuze. Pokud se jedná jen o „dehydrataci a nedostatek minerálů“, mělo by stačit vypít pár sklenic minerální vody a nastavit vybalancovaný pitný režim doma. Strčit jehlu do ruky hlavy státu a kapat do ní infuzi je jiná věc. Takže buď jde o nezodpovědné lékaře, nebo o nezodpovědného pacienta.

Zveřejnění zdravotního stavu prezidenta a jeho právo na soukromí je otázka, o které se bude stále více debatovat − tím více, že nyní slaví 75. narozeniny. Absence informací o skutečném zdravotním stavu prezidenta je naprosto cílená. Oproti tomu stojí jeho stále omezenější vystoupení na veřejnosti, včetně oznámení, že se nehodlá zúčastnit kulatého výročí sametové revoluce.

Mnozí se tedy ptají – na co tedy máme prezidenta? Pokud se na veřejnosti vyskytne, nelze si nevšimnout jeho usínání na mezinárodních veřejných ceremoniálech, stejně jako pokračující omezenosti chůze a koordinace kvůli cukrovce, která bohužel pokračuje v ničících efektech i při optimální léčbě. O efektu alkoholu, jak v minulosti, tak v současnosti, nemluvme.

V souvislosti s probíhající snahou některých politiků odstranit Miloše Zemana z funkce na základě jeho zacházení s ústavou tu tedy stojí další ústavní možnost, na kterou upozornil právník Jan Kalvoda. Jedná se o neschopnost hlavy státu vykonávat funkci. Neschopnost zdravotní. Pokud je zdravotní stav prezidenta skutečně v pořádku, mělo by to být objektivně doloženo. Je to v jeho zájmu a v zájmu národa. Nikoliv způsobem prohlášení skupiny lékařů kolem Jelcina.