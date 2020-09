Strašiči vs. popírači

Praha Vysoké počty nově nakažených covidem-19 a následná restrikce jako by otevřely stavidla našich pocitů. Jako by nezáleželo na tom, co je nesporný fakt a jak jej interpretuje odborník či jak nuancovaně mu odporuje jiný expert, ale pouze na našich pocitech.

A tak nenosit roušku je věcí „názoru a svobody“ a ti, kdo nesouhlasí, jsou pro propagátory tohoto postoje zmanipulované ovce a občané druhé kategorie. Případně pro lidi, kteří jsou veleopatrní, není žádný trest pro toho, kdo zrovna nemá roušku tam, kde ji má mít, dost drakonický. Opět rekordní čísla. V pátek se potvrdil covid u 1447 lidí, výrazně roste i počet lidí ve vážném stavu Trestání tzv. popíračů je pro tvrdé přívržence roušek klíčové. Dejte jim zaplatit celou péči za hospitalizaci, říkají, aniž by připouštěli, že za rizikové chování netrestáme ve zdravotní péči nikoho. Vysokou míru citové angažovanosti každého z nás lze chápat, málokdo je covidem nedotčen, ať již zdravotně, finančně, či „jen“ likvidací nějakých plánů. Jenže vzájemná citová excitace v otázce pandemie, proti které nelze bojovat slovy ani příspěvky na sociálních sítích, nás nepovede k ničemu jinému než k stupňování agresivity. To vyústí buď v ještě větší frustraci, nebo dokonce ve fyzické napadání jedné skupiny druhou. Covid zmírní. Čas hraje pro nás, uklidňuje lékař zaměřený na čínskou a celostní medicínu Pantůček Bránit se tomu je těžké, ale určitě to jde. Pomáhá nečíst rozhovory s herci, herečkami, hokejovými trenéry či obecně celebritami vůbec. Nemají totiž k problematice covidu co relevantního říci a jejich názor je stejně validní jako názor obsluhy toalet na jakémkoli větším nádraží. Čtěme a poslouchejme velmi pozorně zejména odborníky, ti vědí, o čem mluví. Abstinence od sociálních sítí též nikomu neuškodí, osobně jsem se nesetkal s nikým, kdo by se prostřednictvím tohoto média stal lepším člověkem. Minimálně dva týdny nás čekají vysoké počty nově nakažených, a pokud neklesnou, restrikce budou ještě přísnější. Proč si to znepříjemňovat vzájemným hloupým přeřváváním? To nemá se svobodnou výměnou názorů nic společného a navíc jen ničí obecnou kulturu diskuse.