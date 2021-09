Názor

Rychle rostoucí inflace, jak to potvrdila i čísla evropského statistického úřadu Eurostat, se k nám po letech definitivně vrátila. Dotýká se to každého. A každý chce vědět, kdo za to může, jak dlouho to bude trvat a jaké budou následky. Jsou to otázky za milion, ale leccos můžeme říci už teď. Slovy klasika, doba je zlá, ale na druhou stranu všechno zlé může být pro něco dobré. Což by u růstu cen asi málokdo nečekal.