Strašit a lhát. A copak je libo ve volební kampani vám?

Ponechme stranou, jak moc naší politice pomůže, pokud začneme předvolební propagaci zhusta prohánět policií, soudy a trestním právem. Nestačí se spoléhat na zdravý rozum? Ať volič sám posoudí, jestli je takové dryáčnictví výrazem strachu z konkurence, nebo už přímo paušálního zoufalství? Jak ostatně o SPD říká i šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová: „Je to vyvrcholení jejich zoufalství. Pro občany neudělali nikdy nic, umějí jen strašit.“

Její strana v rámci koalice SPOLU přitom zvolila cestu dost podobnou, jen bez toho tmavého chlapíka s nožem. Na billboardech straší fotkami Andreje Babiše a Aleny Schillerové s fiktivním vzkazem: „Zadlužili jsme vás. A zadlužíme vás i v krajích!“

To má rovinu věcnou a politickou. Striktně vzato to lež samozřejmě není. Babiš sice až do covidu dokázal držet státní finance na uzdě, po dvou desítkách let byl hned dvakrát schopen dosáhnout rozpočtových přebytků, v jiných letech pak schodků z dnešního pohledu mikroskopických. Utrhl se až s covidem – a za to ať se smaží v pekle!

V součtu však jeho vláda zatnula do státu sekeru za 813 miliard, zatímco vláda Petra Fialy (s už oznámeným schodkem na příští rok) 1 132 miliard, tedy o více než tři sta miliard hlouběji. Korektní vzkaz na billboardu ODS, KDU-ČSL a TOP 09 by tedy měl znít: „Babiš vás zadlužil, ale Fiala ještě mnohem více.“

Druhý pohled je politický. Konkrétně jde o onu metodu propagace tím, že voliče postraším svou konkurencí. Negativní prvek je sice součástí volebních kampaní odpradávna, ale snad bez výjimky jej používají ty strany, které si nejsou moc jisté v kramflecích. Mimochodem, vzpomínáte si za poslední roky na nějakou kampaň kdysi sebevědomé ODS, kde by se strana prezentovala pozitivně, tedy tím, co udělala? A ne jen zakaboněnými Putiny, Babiši nebo Filipy?

Jaroslav Kubera, jedna z ikon ODS, muž, který byl 24 let primátorem Teplic, 20 let senátorem a volby vyhrával o parník, říkával: „Nikdy jsem ve volební kampani nevyslovil jméno svého rivala. Jednak bych mu dělal kampaň zdarma, jednak bych tím přiznal, že sám nemám co nabídnout.“ Je pravděpodobné, že ODS dnes splňuje obojí.