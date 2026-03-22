Zemřely STRATKOM i KRIT a do hrobu dány, siroty po nich zůstaly

* Po Fialově STRATKOMU, tedy Odboru strategické komunikace státu na úřadu vlády, skončil tento týden i neméně neslavný Rakušanův KRIT, tedy Krizový informační tým na ministerstvu vnitra. Oba útvary, zejména ten první, zaštítěný vládním koordinátorem, plukovníkem Otakarem Foltýnem, se staly hotovou esencí cenzurních sklonů, skandalizace odlišných názorů, novodobého svazáctví a polarizace společnosti. A ačkoliv stát v krizových situacích nějakou strategickou komunikaci potřebuje (a nový ministr vnitra Lubomír Metnar si takovou komunikaci trochu plete s pouhým PR), úplně zdiskreditovaný STRATKOM ani KRIT zachránit nešlo. Muselo přijít řešení jako ve středověku s dobytými městy: do základů vypálit, pomočit a posolit. A pak možná časem na zelené louce založit něco nového.
* Nebylo bohužel na tomto místě v poslední době mnoho příležitostí za něco pochválit ODS. O to víc působí jako závan zdravého rozumu její návrh zrušit zákaz prodeje o svátcích a dát průchod svobodě podnikání. Modrým ptákům asi myšlenkově prospívá odstřižení od lidovců, kteří by nejradši obchody zavřeli i každou neděli a ke všem dnešním svátkům ještě na Letnice, Popeleční středu, Zvěstování Páně, na Hromnice, Boží Tělo, svatou Hildegardu a na Mláďátka. Že by se přiblížil konec věčných dilemat: „A tenhle svátek je nakupovací, anebo nenakupovací?“ A najde někdo koule i na to, aby vrátil na stůl, že o kouření v restauraci má rozhodovat výhradně její majitel?
* Poslanec STAN Matěj Hlavatý si uřízl kšandu, když v televizní diskusi temně líčil, jak na Ostravsku zůstala zničená krajina po povrchové těžbě hnědého uhlí. I u nás na Kladensku by za takovou pitomost dostal po kebuli šliprem nebo ingotem, protože lidi, co nerozlišují hnědé a černé uhlí, jsou titíž, co si pod slovem koks představí jenom bílý prášek.
* ODS po letech pohlavkování od Václava Klause už opět napadl syndrom bývalého předsedy. I lidé z nejužšího vedení vytýkají Petru Fialovi, že se nedrží zpátky a nejen, že mediálně zastiňuje nástupce Martina Kupku (což zase není tak těžké), ale ještě otevřeně kritizuje jeho „nový“ kurz. Škoda, že si politika nebere příklad z přírody, kde se starý či raněný slon sám oddělí od stáda a odejde zdechnout do pustiny. Možná by za něco takového jednou blahořečilo i hnutí ANO.
* Nejpopulárnější politik ODS Jan Lipavský už odhalil tajemství trdelníku, párku v rohlíku či listového těsta a aktuálně se vydal na Tchaj-wan ke kořenům bubble tea. A možná ani to ještě nebude jeho jediný zápis do české politiky. Držíme palce!
* Nežadoním o to na tomto místě poprvé, ale když ono se to pořád opakuje a fakt to trhá uši… Jakmile začnou létat ceny nějaké komodity, politici bez rozdílu stranického trička, vzdělání, IQ, vyznání, pohlaví i sexuální orientace úplně zdivočí a začnou mluvit o drahých cenách nafty, benzínu, plynu a kdovíčeho ještě. Tak znovu: cena není levná ani drahá, je jen vysoká a nízká. Cena je penězi vyjádřená hodnota něčeho, tedy sama je vlastně výrazem „drahosti“ nebo „levnosti“. A drahá drahost je fakt jenom blbá blbost.