Senioři vpřed? Sedmdesátník Babiš se řadí mezi lídry, jako je Trump, Putin, Si, Módí či Merz

Andrej Babiš se ocitne v čele české vlády ve věku 71 let. Není výjimkou. Spíše se zařadí mezi ostatní středoevropské lídry. Německý kancléř Merz oslaví sedmdesátiny za měsíc, polskému premiérovi Tuskovi je 68 let, rakouskému kancléři Stockerovi 65, maďarskému premiérovi Orbánovi 62 a slovenskému Robertu Ficovi 61 let.
Někdo – třeba pamětník devadesátých let – by mohl mluvit o defilé seniorů. Ale ve srovnání se světovými mocnostmi je to jen druhá liga. Americkému prezidentu Trumpovi pomalu táhne na 80 let, ruský prezident Putin dnes slaví 73. narozeniny, čínský lídr Si má 72 let a indický premiér Módí měl v září pětasedmdesátiny.
Staří a mladí „obránci normálního světa“
Ta čísla neporušují žádný zákon, žádnou národní ani mezinárodní normu, žádnou zvyklost. Ale cosi nad nimi člověka stejně napadá. Například toto.
Ve velké většině jde o lídry profilující se jako ti, kteří se postavili nástupu progresivismu či jeho ustavené vládě. Jako odpůrci genderismu, ekologismu, feminismu a podobně. Babiš se těmito postoji netají, ale nedělá z toho válečnou frontu. Raději by si ušetřil vládní spolupráci s radikály podobného zaměření, třeba s Okamurovou SPD.
Nicméně se vtírá dojem, že nástup těchto seniorních lídrů, obránců „normálního světa“, odráží nástup podobně laděné, ale radikálnější mládeže. Už loni z volebních statistik vyšlo najevo, že v USA Trumpovi pomohli k vítězství mladí radikálové. Nebo kdyby se v Německu počítaly jen hlasy věkové skupiny 18-24 let, de facto prvovoličů, na celostátní úrovni by volby vyhrála radikální AfD. Merzovu CDU dovedly k vítězství hlavně hlasy důchodců (přesněji vzato důchodkyň).
Je to u nás podobné? To nelze s určitostí říci. Už proto, že u nás se neprovádějí profesionálně organizované exit polls, které by shromáždily široké údaje o voličích. Takže sociologové to začnou teprve po volbách – nepřímo – zkoumat.
Se zátěží i po 36 letech
V Česku, Německu, Rakousku, Maďarsku, Polsku i na Slovensku vedou vlády šedesátníci, ba sedmdesátníci. Což mimo jiné znamená, zvláště v postkomunistických zemích, že jsou to lidé, kteří mívají nějakou minulostní zátěž – ať už spíše v dobrém či spíše horším smyslu.
Můžeme to ukázat na Viktoru Orbánovi. Je mu 62 let, přitom se pohybuje už tři dekády ve vrcholné politice. Vzpomene si dnes někdo na to, že Orbán byl protirežimním rebelem? Že v roce 1988 byl u vzniku liberální strany Fidesz? Teď je Orbán i Fidesz v progresivistické Evropě odsuzován coby symbol národoveckého konzervatismu.
Nebo Polsko. Je typickým příkladem země rozdělené na dva nesmiřitelné tábory – Tuskovy liberály a Kaczynského národní konzervativce. Jen znalci si dnes uvědomují, že oba tábory vznikly z téže protikomunistické Solidarity, že lze najít vzácné fotografie, jak dnešní političtí nepřátelé spolu hrají coby opozičníci fotbal.
Že minulost z doby před rokem 1989 se táhne i s Andrejem Babišem, není třeba připomínat. Lze to nějak překonat? Jinak než – ošklivě řečeno – biologickou cestou? Toť velká otázka.
Budeme mít svoji Meloniovou?
V rámci střední Evropy včetně Česka se skoro zdá, že ne. Přitom přichází doba zcela nových hrozeb a rizik, éra hybridních válek bez zřejmého protivníka, éra umělé inteligence, kdy je skutečností to, co se před pár lety jen hypoteticky zvažovalo – že drony s umělou inteligencí si budou samy, bez lidského zásahu a možnosti ovlivnění, vybírat cíle ke zničení. I lidské cíle. Prostě přichází doba průšvihů, které otázku „co dělal dotyčný před rokem 1989“ vytěsňují ve prospěch mladších.
Pro příklad poslouží Itálie, což sice není doslovná střední Evropa, ale není od ní tak daleko. Premiérce Meloniové je 48 let. Od původní nálepky „fašounka“ (začínala v politické straně krajního typu) to dotáhla až k uznávané pozici lídryně stabilní země, což je pro Itálii nezvyk. K pozici jednoho z mála evropských lídrů, kteří „to umí“ s Donaldem Trumpem, ujasnili si postoj k Putinovi i Ukrajině a je na ně spoleh.
Může se nějak podobně vyvíjet také Babiš? I ve svém věku 71 let? To je otázka do pranice, na kterou sázkaři kurzy ještě nestanovili.