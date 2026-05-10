Střední Evropa jako budoucí pilíř obrany kontinentu? Regionu roste sebevědomí

Když už se někdo odhodlá k pozitivnějšímu pohledu, tak maximálně připustí, že jsme vlastně docela pestrá nádoba – plná různorodosti, občasné tolerance a tu a tam i zdravé konkurence. Ano, někdy to soupeření dokonce vedlo k rozvoji. A občas se to ošklivě zvrtlo, takže s tím opatrně.
Do toho přišel postkomunistický marasmus, nefunkční Visegrád, sveřepé experimenty maďarské svébytnosti a slovenské náznaky odbočování od evropského mainstreamu. Výsledkem je region, který se obtížně definuje i sám sobě, natož okolí. Ze Západu jsme pořád spíš „Východ“, i když si do toho rádi přibalíme Německo a Rakousko, aby to znělo lépe. Zkratka CEE coby „střední a východní Evropa“ byla vlastně docela upřímná a dávala v mnoha ohledech smysl. Rozhodně víc než manipulativní „nová Evropa“ amerických prezidentů, nelibě nesoucích nesouhlas ze „staré“ Evropy, rozuměj západní.
A pak přijde nějaký index prosperity a Češi se dozvědí, že patří mezi světovou elitu. Skvělé. Jen drobný háček: metoda, podle níž u nás vlastně skoro vůbec není chudoba, by měla vyvolávat spíš ostražitost. Vedle toho je třeba vnímat, že takové žebříčky nás spíš vytrhávají z regionu, než aby ho posilovaly. Polsko si mezitím jede vlastní ligu a zbytek se tak nějak rozhlíží, kam vlastně patří.
Síť, která začíná dávat smysl
Zajímavé ale je, že lidé z celého prostoru střední a východní Evropy, kteří významně uspěli na Západě a přitom si stále musí být vědomi postkomunistického dědictví, čím dál častěji uvažují o návratu domů. A ne, opravdu to není proto, že by podlehli ruským pohádkám o dekadentním Západu, jak je s oblibou šíří uřvaní a zakomplexovaní idioti z Kremlu. Spíš to naznačuje, že tu existuje něco, co stojí za pozornost.
Možná to není vůle k moci – na tu si pořád ještě netroufáme a asi je to dobře. Ale vůle k činorodosti a k normálnímu životu? Ta je tady zjevně silná. Někdy je celé toto uskupení bráno i jako bariéra proti Rusku. Ta ale nefunguje díky nějakému hysterickému odporu, ale prostě tím, že jsme jiní – a v posledních letech, kdy Rusko napadlo našeho souseda, si tím jsme i docela jistí; Orbán byl jen potvrzující výjimkou, a ani u něj se nejednalo o žádnou sympatii.
Do téhle mozaiky začínají zapadat i konkrétní ekonomicko-průmyslové příběhy. Třeba CSG – doma není úplně národním favoritem, v Polsku už vůbec ne. O to důležitější je česko-slovenská základna: široká, různorodá, schopná generovat kapacity pro různé obory podnikání a výroby. A k tomu přidejme nejnovější Strnadovy akvizice v Maďarsku a Polsku, které dávají smysl nejen obchodně, ale i strategicky, přinejmenším jako výhoda pro získávání tamějších zakázek.
Podobně se chovají i další hráči. Český Colt zapouští kořeny v Maďarsku, Omnipol s Aerem Vodochody těží ze spoluvlastnictví maďarského partnera a klíčové zakázky pro svůj nový typ letounu. Vedle tradičních vazeb na Německo, slibné a reálně rostoucí rozvojové trhy v Asii a Africe a globálního ukotvení v USA tak vzniká něco zajímavějšího: regionální síť, která začíná dávat smysl sama o sobě.
Konec přezíravosti
Rodí se tu totiž skupina zemí, která sice není úplně sourodá – a ani nikdy nebude – ale v klíčových otázkách se překvapivě shodne. Odpor k ruskému imperialismu, ochota posilovat obranné kapacity a spolupracovat v rámci spojeneckých struktur. Tu vnitřní nesourodost navíc tlumí orientace na Německo, už usazený a kultivovaný eurorealismus a také ochlazení vztahů k USA, které dříve často fungovaly jako brzda evropské integrace.
Možná je tedy na čase přestat se na střední Evropu dívat s přezíravostí, kterou jsme si vypěstovali z literárních debat o „Kakánii“ i z postmoderního posměchu nad kulturou štrůdlu a kysaného zelí. Protože pod touhle už jen místy omšelou fasádou se začíná rýsovat něco, co má nejen ekonomický a bezpečnostní význam, ale i vlastní sebevědomí. A to je – na poměry regionu – skoro revoluční zjištění.