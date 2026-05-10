Střední Evropa jako budoucí pilíř obrany kontinentu? Regionu roste sebevědomí

Libor Stejskal
Úhel pohledu   12:00
Přemýšlení o střední Evropě má dlouhou tradici – a jak už to u tradic bývá, člověk si občas není jistý, jestli je to dědictví, nebo spíš zvyková neuróza. Převládá v ní totiž cosi jako kolektivní sebemrskačství: jsme zápecničtí, konzervativní, malí, rozhádaní. Taková lehce zaprděná verze Evropy, která si nese historický batůžek Rakouska-Uherska, etnické roztříštěnosti a věčné nesvornosti. V nejhorším i sklon k různým odpudivým -ismům.

Ilustrační snímek. | foto: Tomas Griger/Alamy/Profimedia

Když už se někdo odhodlá k pozitivnějšímu pohledu, tak maximálně připustí, že jsme vlastně docela pestrá nádoba – plná různorodosti, občasné tolerance a tu a tam i zdravé konkurence. Ano, někdy to soupeření dokonce vedlo k rozvoji. A občas se to ošklivě zvrtlo, takže s tím opatrně.

Do toho přišel postkomunistický marasmus, nefunkční Visegrád, sveřepé experimenty maďarské svébytnosti a slovenské náznaky odbočování od evropského mainstreamu. Výsledkem je region, který se obtížně definuje i sám sobě, natož okolí. Ze Západu jsme pořád spíš „Východ“, i když si do toho rádi přibalíme Německo a Rakousko, aby to znělo lépe. Zkratka CEE coby „střední a východní Evropa“ byla vlastně docela upřímná a dávala v mnoha ohledech smysl. Rozhodně víc než manipulativní „nová Evropa“ amerických prezidentů, nelibě nesoucích nesouhlas ze „staré“ Evropy, rozuměj západní.

Česko si polepšilo v žebříčku prosperity, v Evropě je už na osmém místě

A pak přijde nějaký index prosperity a Češi se dozvědí, že patří mezi světovou elitu. Skvělé. Jen drobný háček: metoda, podle níž u nás vlastně skoro vůbec není chudoba, by měla vyvolávat spíš ostražitost. Vedle toho je třeba vnímat, že takové žebříčky nás spíš vytrhávají z regionu, než aby ho posilovaly. Polsko si mezitím jede vlastní ligu a zbytek se tak nějak rozhlíží, kam vlastně patří.

Síť, která začíná dávat smysl

Zajímavé ale je, že lidé z celého prostoru střední a východní Evropy, kteří významně uspěli na Západě a přitom si stále musí být vědomi postkomunistického dědictví, čím dál častěji uvažují o návratu domů. A ne, opravdu to není proto, že by podlehli ruským pohádkám o dekadentním Západu, jak je s oblibou šíří uřvaní a zakomplexovaní idioti z Kremlu. Spíš to naznačuje, že tu existuje něco, co stojí za pozornost.

Možná to není vůle k moci – na tu si pořád ještě netroufáme a asi je to dobře. Ale vůle k činorodosti a k normálnímu životu? Ta je tady zjevně silná. Někdy je celé toto uskupení bráno i jako bariéra proti Rusku. Ta ale nefunguje díky nějakému hysterickému odporu, ale prostě tím, že jsme jiní – a v posledních letech, kdy Rusko napadlo našeho souseda, si tím jsme i docela jistí; Orbán byl jen potvrzující výjimkou, a ani u něj se nejednalo o žádnou sympatii.

Do téhle mozaiky začínají zapadat i konkrétní ekonomicko-průmyslové příběhy. Třeba CSG – doma není úplně národním favoritem, v Polsku už vůbec ne. O to důležitější je česko-slovenská základna: široká, různorodá, schopná generovat kapacity pro různé obory podnikání a výroby. A k tomu přidejme nejnovější Strnadovy akvizice v Maďarsku a Polsku, které dávají smysl nejen obchodně, ale i strategicky, přinejmenším jako výhoda pro získávání tamějších zakázek.

Evropské zbrojaře starý kontinent potřebuje. Jejich zakolísání je jen epizodou

Podobně se chovají i další hráči. Český Colt zapouští kořeny v Maďarsku, Omnipol s Aerem Vodochody těží ze spoluvlastnictví maďarského partnera a klíčové zakázky pro svůj nový typ letounu. Vedle tradičních vazeb na Německo, slibné a reálně rostoucí rozvojové trhy v Asii a Africe a globálního ukotvení v USA tak vzniká něco zajímavějšího: regionální síť, která začíná dávat smysl sama o sobě.

Konec přezíravosti

Rodí se tu totiž skupina zemí, která sice není úplně sourodá – a ani nikdy nebude – ale v klíčových otázkách se překvapivě shodne. Odpor k ruskému imperialismu, ochota posilovat obranné kapacity a spolupracovat v rámci spojeneckých struktur. Tu vnitřní nesourodost navíc tlumí orientace na Německo, už usazený a kultivovaný eurorealismus a také ochlazení vztahů k USA, které dříve často fungovaly jako brzda evropské integrace.

Možná je tedy na čase přestat se na střední Evropu dívat s přezíravostí, kterou jsme si vypěstovali z literárních debat o „Kakánii“ i z postmoderního posměchu nad kulturou štrůdlu a kysaného zelí. Protože pod touhle už jen místy omšelou fasádou se začíná rýsovat něco, co má nejen ekonomický a bezpečnostní význam, ale i vlastní sebevědomí. A to je – na poměry regionu – skoro revoluční zjištění.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

ONLINE: Česko - Švýcarsko 0:2. Dva rychlé góly hned na úvod, autory Knak a Suter

Český brankář Josef Kořenář zasahuje v utkání proti Švýcarsku.

Úhel pohledu

Střední Evropa jako budoucí pilíř obrany kontinentu? Regionu roste sebevědomí

Ilustrační snímek.

Hororové scény na Giru a noční můra týmu UAE. Po Vinovi a Solerovi vzdal i Yates

Zakrvácený Adam Yates z UAE v cíli druhé etapy Gira.

Ministr Šťastný nemohl po derby usnout, chce se šéfem FAČR mluvit o bezpečnosti

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

A co těch 168 dětí, které zabil tvůj šéf? Írán „blahopřál“ mluvčí Bílého domu k dceři

Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová porodila druhé dítě. (7. května 2026)

Nepřijatelné! Titulární sponzor odsoudil výtržnosti v derby, fotbalu dává stamiliony

Sparťanský záložník Sivert Mannsverk ve velké šanci hlavou nepřekonal brankáře...

Slavia řeší derby: doživotní zákazy, Chorý a Douděra ven z áčka, zavřená tribuna Sever

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Mezi mlýnskými kameny. Jaromír Nechanský velel úspěšné operaci exilu, po válce ho komunisté popravili

Jaromír Nechanský.

Absolutní šílenství v Praze, všímají si derby v zahraničí. Napadli Slováka! píší sousedé

Slavističtí fanoušci bezhlavě vbíhají na hřiště, ačkoliv derby se Spartou ještě...

Chorý vs. Sörensen, do třetice už s červenou. Douděra pak sudím nadával

Hasiči odklízejí světlici ze hřiště ve chvíli, kdy se ze země zvedají slávista...

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Loď s hantavirem dorazila na Kanárské ostrovy, Španělsko evakuuje pasažéry

Na výletní lodi v Atlantiku zemřeli tři lidé, zatím u jednoho našli hantavirus

Smutný večer v Edenu, ostuda, hnus, hodnotí politici a celebrity fotbalové derby

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.