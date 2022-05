Dokud měli odboráři ještě kanceláře na pražském Žižkově, byl z vysokého věžáku bývalé centrály ROH krásný výhled na město. Mimo jiné na Pražský hrad. Přes vltavské údolí jsou to pouhé tři kilometry a novináři nebyli jediní, kdo se na prezidentské ambice ptal. Josef Středula odmítl podle všeho i nabídku ČSSD jít do boje proti Miloši Zemanovi a vyhýbal se přímé odpovědi až do tohoto víkendu, kdy se stal prvním aspirantem s reálnou šancí zvítězit.